Algérie: Manifestation internationale "Assihar" - Ouverture de la 36e édition à Tamanrasset

La 36e édition de la manifestation économique internationale "Assihar" s'est ouverte vendredi à Tamanrasset. Le coup d'envoi de cette manifestation économique a été donné par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi et en présence des autorités locales, du Secrétaire général du ministère du Commerce du Niger et des membres du corps diplomatique du Mali, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Burkina Faso.

La cérémonie d'ouverture a vu la présentation de spectacles folkloriques et culturels du patrimoine local, dans une ambiance festive en parfaite harmonie avec le décor saharien orné de tentes traditionnelles. Le public a été enchanté par les spectacles présentés, reflétant le riche patrimoine culturel folklorique de la région de l'Ahaggar.

Participent à cette édition des exposants commerciaux et des opérateurs économiques représentant des entreprises publiques et privées algériennes et de pays voisins qui exposent une variété de produits agroalimentaires, électroménagers, de matériaux de construction et autres.

Un pavillon a également été aménagé pour l'exposition de différents produits artisanaux de plusieurs pays voisins.

De plus, elle se veut une opportunité pour renforcer la place économique de l'Algérie en Afrique, y compris dans les pays du Sahel, et promouvoir l'accès du produit algérien au marché africain, en érigeant la wilaya de Tamanrasset en pôle commercial par excellence, et en impulsant une forte dynamique aux échanges commerciaux dans la région.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la manifestation, M. Rezig a précisé que cette édition d'Assihar Tamanrasset se distinguait par la diversité des activités économiques et culturelles programmées et visant à promouvoir et mettre en valeur les atouts de la région.

Au volet économique d'Assihar Tamanrasset, une exposition internationale de produits destinés à l'exportation est prévue avec la participation de plus de 170 opérateurs économiques et la première rencontre d'affaires "Algérie-pays du Sahel" sera organisée pour développer le commerce avec les pays du Sahel, a indiqué le ministre.

Pour ce qui est de l'aspect commercial de la manifestation, une exposition-vente des produits de large consommation est au programme avec la participation de plus de 100 exposants algériens, dont 40 artisans, et 70 exposants de pays africains, selon le ministre.

Ce rendez-vous économique international est également l'occasion de promouvoir les opportunités de partenariat, de coopération économique et commerciale entre les opérateurs algériens et africains, notamment pour la commercialisation des produits nationaux sur les marchés africains dans le cadre des efforts de l'Algérie pour relever le défi de la promotion du commerce extérieur.

La 36e édition d'Assihar Tamanrasset (23 décembre 2022-6 janvier 2023) permettra aux visiteurs de découvrir les différents produits exposés par les entreprises publiques et privées présentes.

Une exposition de produits d'artisanat s'ouvrira ce soir dans le cadre d'Assihar Tamanrasset.