Algérie: Le 4e colloque de la calligraphie arabe, l'enluminure et la miniature à Mostaganem

MOSTAGANEM — Pas moins de 35 artistes de 21 wilayas participeront à la quatrième édition du colloque de Mostaganem sur la calligraphie arabe, l'enluminure et la miniature, qui se tiendra du 25 au 28 décembre, a-t-on appris, vendredi, des organisateurs.

La même source a précisé que la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", qui organise l'événement, en coordination avec le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, a jusqu'à présent reçu des demandes de participation de 20 artistes dans l'art de la calligraphie arabe et 15 autres artistes dans l'enluminure et la miniature de 21 wilayas.

Le programme de cette édition comprend une exposition des œuvres des différents participants, qui se tiendra à la Galerie des Arts à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" et une intervention du Professeur Mehdi Soussi de l'université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem sur ses trois arts créatifs, ajoute la même source.

Le calligraphe syrien, Atef Dallah, encadrera un atelier d'art en calligraphie arabe, en parallèle avec les artistes algérien Oumhand Haddouche et l'irakien Salah Shirzad pour deux autres ateliers, le premier en enluminure berbère et le second en enluminure islamique.

L'événement vise à mettre en lumière l'esthétique de la calligraphie arabe, des enluminures islamique et amazigh, ainsi que la miniature, et leur impact sur l'architecture, la culture et la civilisation en Algérie, à rapprocher des artistes spécialisés dans ces domaines et à leur offrir un espace pour échanger des expériences, affiner leur savoir-faire et préserver ce patrimoine culturel et artistique, ont indiqué les organisateurs.