Algérie: Sebgag - La jeunesse, au coeur de toutes les politiques publiques

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a affirmé vendredi à Alger que les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vis-à-vis des jeunes émanaient d'"une conviction profonde et immuable", les jeunes étant une catégorie autour de laquelle pivotent toutes les politiques publiques.

Supervisant l'ouverture d'un Séminaire national organisé sous le thème "Espaces pour jeunes, une vision clairvoyante" au Centre international des conférences Abdelatif Rahal en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, de nombre de ministres, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui et des responsables d'instances nationales, M. Sebgag a indiqué que "les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vis-à-vis des jeunes émanent d'une conviction profonde et immuable, d'autant qu'ils représentent une catégorie majeure pour toute politique publique en vue d'édifier un Etat fort mais aussi un facteur clé dans le processus de son évolution".

Après avoir rappelé que les jeunes algériens "agissent dans le cadre d'une Nation et non pas dans une entité artificielle sans identité ni appartenance", M. Sebgag a affirmé que "la revitalisation de l'Etat et de la société ainsi que le changement passent impérativement par la jeunesse".

Considérant que la jeunesse "est l'avenir et le capital de la nation", le secteur de la Jeunesse et des Sports a assumé des responsabilités fondamentales pour aplanir les problèmes connus par une catégorie de jeunes dans une conjoncture complexe.

Des problèmes, poursuit le ministre, qui ont influencé négativement cette catégorie de jeunes, et ont créé des situations socio-psychologiques et politiques freinant la dynamique de la société et entravant les programmes de développement.

M. Sebgag a affirmé que les liens entre son ministère et les jeunes étaient fondées sur "les actions bénévoles dans des activités d'éducation, d'orientation et d'innovation, estimant que les établissements du secteur constituaient une véritable pépinière de la citoyenneté.

De son côté, la représentante résidente du PNUD, Blerta Aliko a salué la politique "ambitieuse" adoptée par l'Algérie en faveur des jeunes.

Les travaux de la rencontre se poursuivent demain samedi par l'organisation de plusieurs ateliers qui aborderont les priorités de la stratégie nationale de la jeunesse, les perspectives de formation de jeunes cadres, l'enrichissement du cadre juridique de la tutelle et le rôle du secteur dans l'accompagnement des projets de jeunesse.