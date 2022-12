Egypte: CAN U20 / Egypte 2023 - Découvrez le tirage au sort !

La Confédération africaine de football (CAF), a procédé ce vendredi 23 décembre 2022 au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.

Les Pharaons U20 affronteront des cadors comme le Nigeria (vainqueur de la compétition à 7 reprises, un record) et le Sénégal (finaliste de 3 des 4 dernières éditions) dans le groupe A en compagnie du Mozambique, Petit Poucet.

En rappel, la compétition se déroulera du 19 février au 11 mars prochains en Egypte.

The 2023 #TotalEnergiesAFCONU20 groups in full! 🤩

Who will make it through to the quarter-finals? 🤔 pic.twitter.com/djtyqz09cQ

-- CAF (@CAF_Online) December 23, 2022