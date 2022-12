Somalie: Le rapatriement des soldats formés en Érythrée a commencé

C'était une promesse de campagne du nouveau président somalien Hassan Cheikh Mohamoud et l'un de ses chevaux de bataille depuis sa prise de fonctions en mai dernier : un premier contingent des 5 000 soldats somaliens casernés en Érythrée est rentré mercredi 21 décembre au pays, a annoncé le ministère somalien de la Défense. Ils avaient été secrètement envoyés " se former " en 2019 par l'ancien gouvernement somalien et leur sort incertain avait été au cœur de polémiques lors du mandat de l'ancien président Mohamed Abdullahi Mohamed dit " Farmajo ". Mais rien n'est encore clair à leur sujet et notamment les conditions de leur retour.

On ignore combien ils étaient à bord du vol en provenance d'Asmara mercredi. Un témoin affirme qu'aussitôt arrivés, ils ont été casernés dans une zone fermée de l'aéroport. Le président somalien a plusieurs fois répété qu'ils seraient désormais dépêchés sur le front de la lutte contre les jihadistes shebabs. Selon le gouvernement, tous devraient être rentrés " dans les prochains jours ".

Hassan Cheikh Mohamoud a dû visiter deux fois la très secrète Érythrée pour en arriver là. En juillet, il s'était rendu avec des caméras de télévision sur la base d'entraînement de ses soldats, près du barrage Missilam, au sud d'Asmara, et une base navale près de Massaoua. À son retour, aux familles des militaires, inquiètes et sans nouvelles, il n'avait pu ramener que des promesses et l'assurance qu'il leur avait acheté du crédit pour qu'ils puissent téléphoner.

On ignore tout des conditions politiques de leur retour. Un " Protocole d'accord ", comportant une ligne " défense et sécurité " a bien été signé entre les deux pays, en juillet, mais sans autre précision. " On peut imaginer que l'une des craintes de la Somalie porte sur leur degré de loyauté ", explique un bon connaisseur du régime érythréen. L'Érythrée est en effet " habituée à soutenir et utiliser des acteurs politico-militaires chez ses voisins ", explique cette source, que ce soit des forces régulières ou des mouvements rebelles.