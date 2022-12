Sénégal: Education et formation - 2022, l'année acquis et des projets innovants

S'il y a une date qui aura marqué l'année 2022 dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est, sans doute, le 26 février. Après un bras de fer de plusieurs années marquées par des perturbations répétitives dans le secteur éducatif, les enseignants ont finalement obtenu de l'État, une augmentation substantielle de leurs salaires. Un évènement majeur qui a été suivi aussi par l'inauguration de l'Université Amadou Mahkar Mbow ainsi que le lancement officiel des Classes préparatoires.

L'évènement avait été accueilli, dans le secteur éducatif, comme une révolution sans précédent. Après plusieurs mois voire des années marqués par des perturbations et des négociations pour réclamer une hausse sensible des salaires, les syndicats d'enseignants ont eu gain de cause. Le Ministère des Finances et du Budget fait connaître que les engagements financiers conclus avec les syndicats d'enseignants le 26 février 2022, sont prévus dans le projet de Loi de finances rectificative (Lfr) pour l'année 2022, adopté le mercredi 11 mai dernier et soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. L'État a pris toutes les dispositions pour, qu'à compter du 1er mai 2022, le relèvement de la rémunération des personnels de l'Éducation et de la Formation et la revalorisation du régime indemnitaire des fonctions dirigeantes et administratives, soient effectifs. Des augmentations qui varient de plus de 70.000 à près de 360.000 FCfa, selon les corps.

Les chiffres dans le détail

Une note synthétique de la Direction de la solde sur les propositions d'amélioration du niveau de rémunération des enseignants et leur impact budgétaire indique : s'agissant de l'indemnité de performance scolaire par corps, la hausse des taux pour le Professeur d'enseignement secondaire (Pes) et assimilés, passe de 70.000 FCfa à 140.000 FCfa en deux ans (soit 50% de hausse par an). Concernant le Professeur d'enseignement moyen (Pem), l'augmentation passe de 65.000 FCfa à 130.000 FCfa dans deux ans. Pour le Professeur de collège d'enseignement moyen général (Pcemg), l'indemnité de performance scolaire est allée de 60.000 FCfa à 120.000 FCfa en raison d'une hausse de 50% chaque année d'ici à 2023, selon les chiffres de la Direction de la solde.

Concernant la revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante proposée aux enseignants, il a été indiqué que pour l'Inspecteur d'académie (Ia), elle passe de 76.000 FCfa à 250.000 FCfa, soit une augmentation de 174.000 FCfa, selon la même source. Pour le Secrétaire général de l'Inspection d'académie, l'indemnité de la fonction dirigeante, passe de 57.000 FCfa à 200.000 FCfa. L'Inspecteur de l'éducation et de la formation (Ief), qui recevait 57.000 FCfa d'indemnité, va désormais empocher 200.000 FCfa. Il en est de même pour le Directeur d'un Centre régional de formation des personnels de l'éducation (Crfpe) qui désormais touche 200.000 FCfa contre 68.400 FCfa actuellement.

Le Proviseur de lycée et le censeur, qui ne disposaient pas de cette indemnité de fonction dirigeante, reçoivent respectivement 150.000 FCfa et 100.000 FCfa. Le Principal de collège qui recevait 47.000 FCfa pour ses fonctions empoche désormais 100.000 FCfa ; soit une augmentation de 25.500 FCfa. Le montant pour le Surveillant général passe de 38.000 FCfa à 45.000 FCfa. Pour le Directeur d'école, la somme est portée à 60.000 FCfa contre 38.000 FCfa, selon la Direction de la solde.

Le 20 mai, un Comité technique de suivi des accords est mis en place et est présidé par le Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public.

De nouvelles figures à la tête de syndicats d'enseignants

L'année 2022 est aussi marquée par l'avènement de nouveaux leaders à la tête de certains syndicats d'enseignants. Des changements intervenus sans heurts lors des assemblées générales de renouvellement de directions syndicales. C'est le cas au Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Cusems) où, le 3 octobre 2022, le Pr Ndongo Sarr est élu Secrétaire général national pour un mandat de trois ans en remplacement de Abdoulaye Ndoye, arrivé à la tête de cette structure en 2013. Le Pr Sarr a exercé, auparavant, les fonctions de Secrétaire général par intérim de ce regroupement syndical en 2012-2013. Il avait remplacé Mamadou Mbodj à ce poste. Abdoulaye Ndoye, à la tête du Cusems depuis neuf ans, ne pouvait plus faire acte de candidature, selon le règlement de l'organisation.

Au Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems), c'est Saourou Sène qui décide de quitter la tête de ce regroupement, le 25 septembre 2022. Après deux mandats à la tête du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems), Saourou Sène passe le relai aux termes d'un congrès. La charge de Secrétaire général national dudit syndicat est dévolue désormais à El Hadji Malick Youm.

Élu en 2016, en remplacement de Mamadou Lamine Dianté, Saourou Sène a épuisé les deux mandats autorisés par les textes du Saems. Après 6 ans de fonction, cette figure singulière du Saems fut nommé, en octobre dernier, Conseiller en éducation du Président de la République.

Poursuite des chantiers de 38 centres de formation professionnelle

Les efforts de l'État pour assurer le maillage du pays en termes d'infrastructures de dernière génération dans le secteur de la formation professionnelle et technique ont été aussi consolidés en 2022. 38 centres de formation professionnelle sont en chantier dans les départements, selon le Ssecrétaire général du Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mamadou Moustapha Diop. Gandon (à Saint-Louis) et Ziguinchor, ont réceptionné, durant cette année, des structures de dernière génération.

Inauguration de l'Uam, ouverture des Cpge, performance des universités au Cames...

L'inauguration, le 1er décembre dernier, de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam) a été l'un des faits marquants de l'année 2022. L'Uam est un établissement ultra moderne répondant aux normes et standards internationaux.

Pour le campus pédagogique, il s'agit de l'intégralité de la première phase des infrastructures de l'université, notamment le rectorat, l'annexe rectorat, l'atelier de maintenance, les deux grands bâtiments (U1 et U9) devant abriter des structures de formation et de recherche, la polyclinique, l'amphithéâtre et la bibliothèque. L'Uam compte cinq écoles supérieures. Il s'agit de l'École supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur (Esti), l'École supérieure des mines, de la géologie et de l'environnement (Esmge), l'École supérieure d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du territoire (Esu2a), l'École supérieure des sciences agricoles et de l'alimentation (Es2a) et la Haute école des sciences économiques et de gestion (Heeg). C'est une université orientée vers les métiers des sciences et des technologies.

En marge de l'inauguration de l'Uam, le Chef de l'État a procédé à la remise du " Prix Macky Sall pour la recherche " aux lauréats de la deuxième édition. Devant la communauté universitaire sénégalaise et africaine, Macky Sall a décidé de doubler le montant du Fonds Macky Sall pour la recherche en le portant à deux-milliards de FCfa. Une augmentation qui permettra au Cames, selon lui, d'organiser chaque année, le prix qui porte son nom.

Ouvertures des classes préparatoires

Un autre évènement qui a marqué 2022, c'est l'ouverture des Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge). L'établissement est logé, pour le moment, au sein de l'École polytechnique de Thiès (Ept). Le lancement du projet s'est déroulé le 27 octobre 2022, en présence du Président de la République, Macky Sall. La première promotion de 50 étudiants est répartie en deux options. Il s'agit de l'option " Maths-physiques et sciences de l'ingénieur " (Mpsi). Il y a aussi l'option " Physiques-chimie et sciences de l'ingénieur " (Pcsi).

On retient également, en 2022, la création de deux nouvelles universités. Il s'agit de l'Université Souleymane Niang de Matam et celle du Sénégal oriental (Uso). En Conseil des Ministres, le 30 novembre, les décrets portant création de ces deux institutions ont été adoptés. Deux coordonnateurs ont été nommés pour piloter ces projets. Il s'agit du Pr Kandioura Noba pour l'Uso et du Pr Mamadou Sidibé pour l'Université de Matam.

En perspectives, les autorités comptent finir, en 2023, tous les chantiers en cours dans les universités. C'est pourquoi le budget 2023, voté le 20 novembre dernier, est arrêté à la somme de 334.623.519.025 FCfa en autorisations d'engagement et à 262.591.519.025 FCfa en crédits de paiement. " Avec ce budget, la priorité, c'est l'achèvement de tous les chantiers dans les universités ", avait confié, devant la représentation nationale, le Ministre de l'Enseignement supérieur, Pr Moussa Baldé.

Koki à Louga et Saint-Louis ont étrenné aussi, des cases des tout-petits, le 20 décembre.

Dialogue et performances universitaires

En 2022, on retient également la rencontre du 7 avril, entre le Président de la République et la communauté universitaire. La rencontre qui a eu pour cadre la Présidence de la République et a été une occasion, pour les parties prenantes, de revenir sur les problèmes du secteur et de proposer des solutions. Macky Sall en a profité pour demander l'achèvement des chantiers dans les différentes universités.

2022 a surtout été marquée par la belle performance des universités sénégalaises à la 21e édition du Concours d'agrégation en sciences de la santé au Cames. À Abidjan, où s'est tenue cette édition (7 au 16 novembre), le Sénégal a enregistré de très bons résultats avec un taux de réussite de 97%. Sur les 70 candidats, seuls deux ont été recalés. Nos universités ont presque fait le carton plein en occupant le peloton de tête à l'issue du concours avec 19 candidats déclarés majors de leur promotion dans différents domaines de la médecine. Le Sénégal a aussi remporté le prix du major des majors. Il s'agit du Pr Khadim Diongue de la Faculté de médecine de l'Ucad, lauréat du Prix André Gouazet. En Afrique francophone, l'Ucad de Dakar reste la meilleure université, selon le classement établi par eduranking.org. Elle occupe la 28e place sur le plan africain.

Dans l'international, l'étudiante de l'Ugb, Mané Seck, s'est aussi distinguée. Elle est lauréate de l'édition 2022 du Concours international, " Ma thèse en 180 secondes " qui s'est tenue en octobre dernier à Québec. Mané Seck est pensionnaire de l'École doctorale des sciences et des technologies de l'Ugb de Saint-Louis.

Notre compatriote Sokhna Ndatté Cissé remporte également, haut la main, le premier Prix du Concours international de récitation du Saint Coran, édition 2022, à Dubaï (Émirats arabes unis). C'était le 11 octobre. Âgée de 14 ans, elle est la première femme à occuper la première marche du podium de ce prestigieux concours. Comme Mané Seck, elle reçoit également les honneurs de la Nation par le Président de la République.

Pr Moussa Baldé, nouveau Ministre et David Célestin Faye, Sg du Saes

En septembre dernier, lors de la formation du Gouvernement dirigé par Amadou Bâ, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a changé de titulaire. Cheikh Oumar Anne, nommé Ministre de l'Éducation nationale, cède la place au Pr Moussa Baldé qui gérait, depuis 2019, le Ministère de l'Agriculture.

L'année 2022 a enregistré aussi le changement à la tête du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes). Au cours du congrès tenu en août, le Pr Malick Fall de l'Ucad a été remplacé par le Pr David Célestin Faye de l'Ugb.