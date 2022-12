Sénégal: Secteur extractif - 206,04 milliards de FCfa versés à l'Etat en 2021

Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie) a publié, hier, les données portant sur l'année fiscale 2021 et sur le premier semestre de l'année fiscale 2022. Il en ressort que le secteur extractif a affecté 206,04 milliards de FCfa, au budget de l'Etat.

Selon la présidente du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie), Mme Awa Marie Coll Seck, les chiffres de 2021 font état d'une contribution du secteur extractif de 223,15 milliards de FCfa dont 206,04 FCfa milliards affectés au budget de l'Etat. Les revenus du secteur extractif ont connu une hausse de 38,99 milliards de FCfa par rapport à l'année fiscale 2020 (+21,8%). Poursuivant, elle révèle que l'essentiel de la contribution provient du secteur minier qui connaît une augmentation de 40,16 milliards de FCfa passant de 162,85 milliards de FCfa en 2020 à 203 milliards de FCfa en 2021. Cette évolution dans le secteur minier résulte de plusieurs facteurs, selon Mme Seck. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation des productions d'or et la hausse des prix du zircon et des phosphates entre 2020 et 2021. Egalement, la hausse des redevances minières payées par les mines d'or (Sabodala-Massawa et Mako), passant de 17,84 milliards de FCfa en 2020 à plus de 25 milliards en 2021, les paiements cumulés de Barrick Gold de 9,67 milliards de FCfa au titre de redressements fiscaux et de l'évolution des paiements perçus par le Trésor au titre des dividendes et de l'Irvm (Impôt sur le revenu des valeurs mobilières) et de l'Is (Impôt sur les sociétés). À l'analyse des résultats, poursuit la Présidente du Cn-Itie, la contribution du secteur extractif au Pib s'élève à 4,98% et 6,94% aux recettes de l'Etat. Cette contribution reste toujours perceptible au niveau des exportations.

Plus de 256 milliards de FCfa aux fournisseurs locaux

Les rapports 2021 et 2022 de l'Itie se sont aussi intéressés à la part dédiée aux entreprises locales. Selon Mme Awa Marie Coll Seck, pour ce qui est de la fourniture des biens et services, le volume des transactions effectuées avec les fournisseurs locaux du secteur minier s'élève à 256 milliards 927 millions de FCfa et les transactions effectuées avec les fournisseurs étrangers correspondent à 810 milliards 730 millions de FCfa.

Pour le secteur des hydrocarbures, ajoute-t-elle, les transactions effectuées avec les fournisseurs locaux s'élèvent à 113 milliards 538 millions de FCfa. Avec les fournisseurs étrangers du secteur pétrolier, les transactions sont estimées à 675 milliards 290 millions de FCfa. Par ailleurs, les paiements effectués par les sociétés du secteur minier au titre du fonds de réhabilitation en 2021 se sont élevés à 735 560 357 de FCfa.

Awa Marie Coll Seck, présidente du CN-ITIE

" Les parts des entreprises locales restent modestes "

Analysant les données, la présidente du Cn-Itie estime que les parts de marché des entreprises locales restent modestes. D'où l'urgence, selon elle, d'analyser davantage les données du rapport pour éclairer les politiques publiques en la matière.

Dans le même sillage, Awa Marie Coll Seck invite les entreprises du secteur extractif à renforcer la redevabilité environnementale et sociale. Par exemple, dit la présidente, même si le rapport indique que pour cette année les entreprises ont payé plus de 4 milliards de FCfa au titre des dépenses sociales, les dépenses environnementales restent encore faibles. " Il faut saluer les efforts de contribution des sociétés minières, en ce qui concerne le versement de garantie forfaitaire annuelle au titre du fonds de réhabilitation des sites miniers à la Caisse de dépôts et consignations [Cdc]. Déjà, six protocoles d'entente sont signés pour la période transitoire ", a-t-elle indiqué.

Le Sénégal va abriter la Conférence mondiale Itie en 2023

Très en avance dans l'application des normes Itie, le Sénégal va abriter la Conférence mondiale de l'Itie en juin 2023. L'annonce a été faite hier par la présidente du Cn-Itie. Awa Marie Coll Seck indique que ce sera un moment pour discuter des réalisations durant ces deux décennies de mise en œuvre de la norme Itie et les perspectives. " Les priorités déclinées au niveau international sont la mobilisation des ressources domestiques, la lutte contre la corruption, la transition énergétique, les impacts environnementaux et sociaux et la divulgation systématique et données ouvertes ", a-t-elle ajouté.