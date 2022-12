Sénégal: Accès à l'électricité - L'Aser lance un programme d'électrification de 1000 villages

Bientôt 1000 villages situés hors du réseau national seront électrifiés par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) grâce au Fonds vert climat.

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) va électrifier 1000 villages, a annoncé, hier, à Dakar, son Directeur général, Baba Diallo, lors du lancement de la composante Fonds vert climat du programme d'électrification rurale solaire. Les localités ciblées, a-t-il précisé, se situent dans les régions de Kolda, Kédougou, Tambacounda, Saint-Louis et Matam et sont éloignées du réseau national d'électricité. M. Diallo s'est réjoui de l'impact économique dudit programme. " Ce projet, composante du Fonds vert climat, rentre dans un vaste programme d'électrification de 1000 villages avec la technologie solaire qui permettra à près de 39 000 ménages d'accéder à l'électricité, de développer des activités génératrices de revenus, tout en ayant un impact significatif sur le changement climatique avec une technologie sobre en carbone ", a expliqué Baba Diallo. Il compte également fournir de l'électricité à 3 700 utilisateurs d'énergie à des fins de production.

D'un montant d'environ 49,5 milliards de FCfa de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) dont un don de 1,19 milliard de FCfa, ce prêt avec un différé de dix ans est remboursable sur 40 ans avec un taux d'intérêt nul, selon Baba Diallo. " Ce sont des conditions particulièrement favorables et qui permettront d'améliorer significativement les conditions de vie des ménages en milieu rural, particulièrement dans les zones excentrées ", a-t-il indiqué.

Ce programme comporte également un volet assistance technique aux acteurs de l'électrification solaire, un volet acquisition des équipements et installation de mini-réseaux solaires et des incitations à l'Utilisation solaire et productive de l'électricité (Upe). Ouvrant les travaux, Cheikh Niane, le Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Energies a inscrit ce programme dans la politique de l'Etat visant à réaliser l'accès universel à l'électricité en 2025. " Cet ambitieux programme est en phase avec l'ambition du Gouvernement et vise à déployer des mini-réseaux solaires dans des villages éloignés des réseaux moyenne tension ", a-t-il déclaré. M. Niane a félicité l'Aser d'avoir été la première agence gouvernementale à mobiliser le premier financement climat qui permet de " fournir une énergie compétitive pour les entreprises, abordable pour les populations particulièrement les plus vulnérables et protectrice de l'environnement, et d'assurer la réalisation du Plan Sénégal émergent ". Il a salué l'accompagnement des partenaires techniques au développement qui, dit-il, ont permis de fournir de l'électricité à 700 localités grâce au solaire.

Cheikh Niane a rappelé que les besoins en investissement identifiés dans le cadre du Programme d'urgence d'électrification (Puelec) se chiffrent à 537 milliards de FCfa.