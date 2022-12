Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Décembre 2022

Togo : Défense- La ministre des Armées et le chef d'état-major limogés

Le président togolais Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée, selon plusieurs décrets présidentiels lus jeudi soir à la télévision d'Etat. Le président togolais Faure Gnassingbe, flanqué d'officiers militaires, assis pour regarder un briefing vidéo dans une installation militaire, dans la ville de Dapaong, au nord. Le président togolais Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée, selon plusieurs décrets présidentiels lus jeudi soir à la télévision d'Etat. Les décrets ne précisent pas les raisons de ce large remaniement, qui survient au moment où le petit pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à la menace croissante de groupes djihadistes. (Source : africanews)

Côte d’Ivoire : Tribunal militaire d’Abidjan- Rentrée judiciaire et prestation de serment de magistrats

Le Tribunal militaire d’Abidjan (Tma) a tenu le jeudi 22 décembre 2022, à la salle de conférence de l’Etat-major général des armées, sa première rentrée solennelle judiciaire de l’année. C’était en présence de M. Zoro Bi Ballo Epiphane, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, représentant le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette activité a été marquée par la prestation de serment de cinq magistrats et trois greffiers issus des Forces de défense et de sécurité, au nombre desquels figurent trois personnels féminins admis à accéder au rang de magistrats et greffiers militaires, après plusieurs mois de formation. Pour ce qui est des magistrats, il s’agit du Commandant Guédé Baba Casimir, du Capitaine Kouassi Yao Charles Augustin Aristide, du Lieutenant Zouzouo Couzigo Saint-Cyr, de la Lieutenante Touré Massangbè et du Commissaire de police de 1re Classe Sanogo Abdoulaye. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Gestion des finances publiques- Le Fmi un décaissement pour Conakry

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) a conclu le vendredi 23 décembre 2022 les consultations au titre de l’article IV avec la Guinée, en approuvant un montant décaissable de 71 millions de dollars Us. « Le Conseil d’administration du Fmi a approuvé aujourd’hui un décaissement de 53,55 millions de Dts (71 millions de dollars) au titre du guichet choc alimentaire de la Facilité de crédit rapide pour aider la Guinée à répondre aux besoins urgents de balance des paiements liés à la crise alimentaire mondiale » a annoncé le Fonds monétaire dans un communiqué publié le vendredi. Pour un pays en transition militaire, c’est une prouesse. Au lendemain de son avènement au Pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition a fait de la moralisation et de l’utilisation efficiente des maigres ressources de l’Etat son cheval de bataille. La tâche était une gageure dans un pays où la corruption est légion depuis de nombreuses années. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Mohammedia- Plusieurs explosions dans le dépôt de propane

Plusieurs explosions ont été entendues, en début de soirée, à Mohammedia, après que les citernes au niveau des dépôts de propane ont pris feu, dans le port de la ville. Des flammes et un grand incendie ont été déclenchés, nécessitant l’intervention urgente de plusieurs dizaines d’agents de la Protection civile, a rapporté la chaîne de télévision 2M. Selon la correspondante sur place, la situation a nécessité une coupure d’électricité dans le périmètre des déflagrations, couvrant notamment le secteur résidentiel de cette partie de la ville.

Burkina Faso : Incidents diplomatiques- La coordonnatrice du Système des Nations Unies indésirable

Les raisons de son expulsion n'ont pas été évoquées dans la note du gouvernement. La Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi, a été déclarée ce 23 décembre 2022 « persona non grata » sur le territoire burkinabè par le gouvernement. « Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même 23 décembre 2022 », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les raisons de son expulsion n'ont pas été évoquées dans la note du gouvernement. Barbara Manzi assurait aussi le poste de Coordonnatrice humanitaire dans le pays. Elle a été nommée en août 2021 par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. (Source : Apa)

Niger : Droits de l’Homme- Le rapport 2021 de la Cndh remis au Premier Ministre

Le président de la Commission nationale des droits humains (Cndh), Elh Maty Moussa a remis, ce vendredi 23 Mai 2022, le Rapport Annuel 2021 de son institution au Premier ministre, Ouhoumoudou Mahamadou. En s’adressant à la presse au terme de la cérémonie de remise, le Président de la Cndh a indiqué que, « la loi qui régit la commission Nationale des Droits Humains a prévu la présentation du Rapport Annuel d’activités, nous avons sacrifié cette année à l’obligation constitutionnelle et légale, et vous avez dû observer qu’hier nous avons fait le même exercice auprès de la première personnalité de l’Etat, à savoir le Président de la République à qui nous avons remis le rapport concerné ». ‘ « Nous avons déjà annoncé que ce rapport-là sera remis aux autres hautes autorités de l’Etat dont le Premier ministre, et c’est ça que nous avons fait. L’exercice consiste donc à lui remettre le rapport qui fait état de toutes les activités menées par la commission au cours de l’année considérée, ici c’est l’année 2021 et ces rapport-là contiennent des recommandations à l’intention de l’Etat du gouvernement » a expliqué le président Maty El hadj Moussa. ».(Source : aniamey.com)

Sénégal : Politique- Yaw annonce un rassemblement national pour le départ de Macky…

Pour le départ de Macky Sall en 2024, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi annonce grand rassemblement national vendredi 6 janvier partout au Sénégal et dans la diaspora. Dans un communiqué parvenu à Senego, les leaders de Yaw déclarent entamer l’offensive contre le 3è mandat. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce également un « carnage révélé » par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force-Covid-19. Sur ce, ils annoncent un concert des casseroles, le 28 septembre. Egalement, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie comptent organiser un rassemblement populaire à la place de la nation, de concert avec les organisations de la société civile sur le carnage financier. (Source : adakar.com)

Mali : Violence- Les enfants, premières victimes, selon l’Onu

Les violations graves commises contre les tout-petits au Mali ont augmenté à un rythme alarmant, signale un rapport du Secrétaire général de l’Onu publié le 22 décembre 2022.Au Mali, les plus jeunes continuent de subir le poids de l’instabilité politique, de l’augmentation de la violence contre les civils et de la détérioration de la situation des droits humains. Cette situation est la résultante de l’escalade de la violence intercommunautaire et la recrudescence de l’activité des groupes armés. Un rapport du Secrétaire général de l’Onu sur les enfants et le conflit armé au Mali révèle en effet une forte augmentation du recrutement et de l’utilisation d’enfants, des attaques contre les écoles et les hôpitaux et des enlèvements, en particulier dans les régions de Mopti et de Gao. Selon le document publié jeudi 22 décembre, au total 2 095 violations graves contre 1 473 enfants ont été vérifiées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022, la majorité des violations ne pouvant être imputées à une partie spécifique au conflit. La plupart des autres violations (38 %) ont été attribuées à des groupes armés et 6 % aux forces de sécurité gouvernementales. (Source : Apa)

Rdc : Guerre dans l’Est de la Rdc- Le M23 se retire d'une position stratégique

La rébellion du M23 a annoncé vendredi accepter de se retirer de Kibumba, une de ses positions stratégiques aux portes de la capitale provinciale Goma, conquise fin octobre, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un communiqué. Après des semaines de combats avec l'armée congolaise, « le M23 apporte son soutien aux efforts régionaux et accepte de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de l'EACRF (East African Community Regional Force) », note le Mouvement du 23 mars (M23). Il s'agit, selon ce communiqué signé par Lawrence Kanyuka, porte-parole politique de ce mouvement rebelle, d'un geste de bonne volonté fait au nom de la paix. Une cérémonie à laquelle les journalistes sont invités est prévue en fin de matinée, selon ce document. (Source : africanews)

Cameroun : Lions indomptables- André Onana met fin à sa carrière

Le gardien de but titulaire du Cameroun, André Onana a annoncé, ce vendredi 23 décembre 2022, sa retraite avec les Lions indomptables. André Onana, 26 ans, s'est disputé avec son coach, Rigobert Song, qui l'a exclu du reste de la campagne de la Coupe du monde après avoir participé au premier match de groupe perdu 1-0 devant la Suisse. Il a ensuite quitté le Qatar après avoir été écarté des matchs contre la Serbie et le Brésil, après quoi le Cameroun a quitté le tournoi. Dans une déclaration, Onana, qui joue à l'Inter Milan (Italie), a déclaré qu'aucune équipe n'était meilleure que celle de son pays, mais qu'il mettait un terme à sa carrière avec les Lions indomptables. Le joueur qui a fait sa première apparition avec le Cameroun en 2016 avec 34 sélections a déclaré que c'était un rêve devenu réalité pour un garçon du village qui a travaillé dur pour représenter son pays dans les compétitions internationales. (Source : Apa)

Centrafrique : Système des Nations unies- Jean Pierre Lacroix réaffirme le soutien des nations unies à Bangui

Au terme de sa visite de trois jours en République centrafricaine (Rca), la deuxième du genre en 2022, le Secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean Pierre Lacroix, s’est entretenu, le 21 septembre 2022, avec le président Faustin Archange Touadera. Les échanges ont principalement porté sur des questions sécuritaires, le processus politique et l’appui de la MINUSCA dans l’organisation des prochaines élections locales. C’est en compagnie de la Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et du Conseiller militaire du Département des Opérations de Paix des Nations Unies, le Général Birame Diop, que le Chef du Département des Opérations de paix de l’ONU, Jean Pierre Lacroix, a été reçu par le Chef de l’Etat centrafricain au Palais de la Renaissance. (Source : abangui.com)

Gabon : Palmier à huile - La production du Gabon chute de 35,6 % au 3e trimestre 2022 du fait de la sécheresse

La production du palmier à huile du Gabon est en baisse au 3e trimestre 2022 du fait de la sécheresse, selon la récente note de conjoncture du ministère de l’Économie. « L’indice de la récolte de régimes de palme a baissé de 35,6 % au terme du troisième trimestre 2022. Ce retournement est imputable au faible rendement des plantations en saison sèche. En glissement annuel par contre, on note un accroissement de la production de régimes de palme de 28,7 %, les surfaces cultivées dégagent un meilleur rendement », apprend-on. Le palmier à huile est l’un des piliers du développement de l’agriculture dans le pays. En effet, dans ses prévisions pour les trois prochaines années, le Gabon espère une embellie dans la production d’huile de palme. (Source : alibreville.com)