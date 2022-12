Soudan: Évêque de Madani et des États centraux salue la signature de l'accord-cadre

Madani — L'évêque de Madani et des Etats Centraux, Semaan Faragallah Mahdi, a félicité tous les croyants, les évêques, les archevêques, les prêtres, les jeunes, les femmes, les enfants, les sectes et l'Eglise de Dieu au Soudan et dans le monde à l'occasion de Noël.

Il a appelé à des prières et des supplications pour le Soudan et le monde, et a renouvelé ses félicitations au Gouvernement de l'État de Gezira et des États Centraux, en louant la volonté des Soudanais de surmonter les intérêts personnels et les horizons étroits en signant l'accord-cadre, et a déclaré leur appel et leur soutien au dialogue entre les peuples d'une même nation au nom de la stabilité, de la prospérité et du respect du principe d'humanité, de dignité, de justice et d'égalité.