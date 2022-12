Ile Maurice: Les décos ecofriendly ont la cote

La prise de conscience écologique gagne du terrain même pour la décoration. Celles de DIY ecofriendly sont aussi tendance pour la Noël. De plus, elles sont originales et ne coûtent pas grand-chose. Ce qui est un plus en cette période festive, où les dépenses sont nombreuses. Voici quelques idées pour décorer tout en recyclant des objets dont vous ne savez quoi faire.

1. Vous avez des bouteilles en verre vides à la maison ? Ne les jetez pas. Elles peuvent vous servir de décoration pour la Noël. Il suffit pour cela d'un peu de peinture acrylique et de jolis modèles de dessins de Noël que vous pouvez reproduire sur ces bouteilles après les avoir préalablement bien nettoyées. Valérie Médard-Ramchurn, artiste et enseignante d'art, explique : "C'est une décoration originale que vous pouvez de plus faire en famille." Ces bouteilles joliment décorées peuvent être placées sur vos tables, aux bordures de vos fenêtres ou encore à côté du sapin.

2. Avec un peu d'imagination, le carton de boîtes de céréales vide peut donner vie à toute une panoplie de décorations à accrocher sur son sapin. La preuve, Valérie MédardRamchurn nous présente des boules de neige et des sapins en trois dimensions, concoctés en carton. "Il suffit pour ce faire de se servir de la partie non-imprimée des boîtes en carton. Si vous avez envie de vous y mettre, vous pouvez dessiner d'autres formes telles que les bonshommes de neige ou des rennes", souligne-t-elle.

3. Les boîtes de conserve vides peuvent également se transformer en objets de décoration ecofriendly. Entourées de ficelle et serties d'épices, telles que l'anis étoilé ou encore la cannelle. Elles agrémentent joliment votre décor. Pour une ambiance zen, vous pouvez mettre de l'eau dans la boîte de conserve et y ajouter une bougie parfumée flottante.

4. Saviez-vous que les bouchons en plastique de vos bouteilles de soda peuvent aussi devenir des objets de décoration ? La preuve avec ces boules de neige concoctées avec des bouchons en plastique. Certains ont été peints et d'autres pas. En tous cas, ils produisent un bel effet.

5. Les chaussettes de Noël donnent toujours un joli coup d'œil. "Elles peuvent être fabriquées à partir de vieux vêtements. C'est plus écologique de leur donner une deuxième vie", affirme Valérie Médard-Ramchurn. Avec un peu de peinture et quelques dessins, ces chaussettes de Noël apportent de l'originalité à votre déco.

6. Vous aimez avoir des fleurs comme décoration et vous avez des ampoules à incandescence qui ne fonctionnent plus ? Vous pouvez réaliser des vases avec. Videz l'ampoule et remplissez-la d'eau avant d'y mettre des fleurs fraîchement cueillies. Vous pouvez les disposer comme un simple vase sur un meuble et fabriquer une guirlande pour les accrocher.

7. Une boule de sapin brillant et rétro qui sort de l'ordinaire, ça vous dit ? Si vous prenez normalement les boissons en canette, vous pouvez fabriquer des boules de Noël originales avec des languettes de canettes. Toutefois, pour ce faire, vous aurez aussi besoin d'une vieille boule de Noël.

8. Une couronne de Noël originale pour votre porte d'entrée. Vous avez des cartes de vœux et vous ne savez plus quoi en faire car vous en recevez chaque année ? Vous pouvez les recycler en couronne de différentes tailles et de couleurs selon les cartes que vous avez à la maison.

9. En cette période de fin d'année, si du papier a été accumulé et traîne dans la maison ou que vous ayez même des livres abîmés, vous pouvez en faire des décorations en origami. En cette période de Noël, l'étoile est à l'honneur. Vous pouvez donc faire des étoiles en origami et les accrocher à votre sapin, vous pouvez aussi faire des guirlandes ou faire joli tout simplement, comme vous le souhaitez. 10. Le Nouvel An est dans quelques jours et vous souhaitez refaire un peu la décoration. Faites du neuf avec du vieux. Les palettes peuvent être récupérées pour embellir votre maison ou même votre terrasse. Surtout si le bricolage vous passionne. Vous pouvez les transformer en plusieurs choses comme une table basse, une tête de lit, et même des meubles de rangement originaux. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi les peindre avec du spray, selon leur goût.