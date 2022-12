Madagascar: Défense de la Constitution - La police nationale affirme son engagement

Sans ambages. Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, fait écho aux déclarations de son homologue à la Défense nationale, de cette semaine.

Durant la cérémonie de sortie de promotion à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), à Ivato, le contrôleur général de police Rafanomezantsoa a souligné "le serment", des nouveaux diplômés qu'il élargit à l'ensemble de la police nationale. Selon ses dires, "défendre comme la prunelle de nos yeux la Constitution, les institutions et surtout le choix du peuple", sont en substance, le contenu de ce "serment".

Assumé

Dans son discours d'hier toujours, le ministre de la Sécurité publique ajoute, "exercez avec lucidité et exemplarité cette défense du choix du peuple, puisque les Forces de défense et de sécurité (FDS), ne reculeront pas face à ceux qui ont l'intention de déstabiliser le pouvoir". À l'orée de l'année 2023, qui est l'année de l'élection présidentielle, cette "défense de la Constitution et du choix du peuple contre toute velléité de déstabilisation", est visiblement le mot d'ordre des FDS. Le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, a déjà affirmé cette posture, à deux reprises cette semaine. Une prise de position dont-il a assumé la portée politique face à la presse, jeudi, en marge de la cérémonie de remise d'étendards aux généraux des Forces armées, nommés au titre de l'année 2021, au camp du 1er Bataillon parachutiste, à Ivato.

Le ministre de la Sécurité publique, mais aussi, le général Serge Gellé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, ont été aux côtés de leur homologue à la Défense nationale, jeudi. Hier, c'étaient au tour du ministre de la Défense nationale et du secrétaire d'État à la gendarmerie nationale de bétonner par leur présence les propos du contrôleur général de police Rafanomezantsoa, à l'ENSP. S'agissant de la cérémonie en soi, ils sont quarante-neuf à composer la promotion REHAREHA. A l'issue de deux ans de formation, dix-neuf ont reçu leur grade de commissaire de police, dont quatre femmes et trente sortent avec le grade d'officier de police, dont six femmes.