Madagascar: Antsiranana - Quand Noël apporte un peu de chaleur en ville !

Avec l'approche des fêtes, la ville d'Antsiranana commence à vivre dans une ambiance festive. Comme à l'accoutumée, la fin d'année retentit néanmoins plus que celle de la Nativité.

Comme il est de coutume chaque année chez les Antsiranais, la fête de Noël fait peu parler d'elle par rapport à la fête de fin d'année. Certes, ce sont les adeptes de la religion chrétienne qui célèbrent la naissance de Jésus Christ. Mais selon la tradition, il existe aussi de nombreuses catégories de personnes qui ne laissent pas passer la fête et créent des activités attractives, innovantes et festives pour marquer la date. Cette année, nous avons remarqué que l'accueil de Noël est un peu timide. La baisse du pouvoir d'achat se fait sentir. Cependant, on a remarqué que la plupart des populations vivent dans la magie de Noël. Chacun fait ce qu'il peut, même au-delà de son pouvoir d'achat, car Noël est un jour de joie. Les employés de Secren (Société d'Études de Construction et Réparation Navales), qui n'ont pas été payés pendant onze mois constituent un groupe particulier.

Selon les informations fournies, ils auront une partie de leurs salaires à la fin de l'année, à la suite des travaux fournis pendant les deux derniers mois en raison du retour des navires au chantier naval. Cependant, on sait aussi qu'ils bénéficieront, ce jour, de poulet et de l'huile alimentaire, de la part de la société.

Dans la ville d'Antsiranana, on peut également constater qu'il existe certains indicateurs qui peuvent être interprétés que les populations locales connaissent une crise sociale et économique, de sorte que même les vendeurs des sapins et de jouets pour les enfants, installés chaque année sur les bords des routes, ont considérablement diminué.

Chaque année, les habitants ont droit aux guirlandes lumineuses, aux marchés de Noël, et même parfois au concert évangélique sur la place Foch. Mais, outre les bâtiments de la région Diana et la commune urbaine d'Antsiranna, ce sont les boutiques des commerçants indo-pakistanais le long de la route principale de la ville qui sont décorées de sapins artificiels luxueux et de lumières électroniques colorées. Ainsi, ces derniers s'emparent de ces valeurs et offrent des aménagements éphémères, imaginés comme des vitrines attractives, juste le temps des fêtes.

Au marché de Bazarikely, les volailles ne sont pas nombreuses et même le marché qui lui est dédié chaque année ne semble pas étoffé des vendeurs comme avant.

Mais force est de constater que même les différentes écoles et associations ainsi que différentes entreprises, services privés et publics ont attendu le jour du vendredi pour distribuer des jouets aux élèves et employés. Mention particulière, l'organisation du social de la gendarmerie nationale qui a fait un carnaval à travers la ville avant la fête de distribution de jouets dans la caserne d'Antranobozaka .

Dons

Car la fête de la Nativité est l'occasion d'habiller la ville au profit d'œuvres caritatives, le vice-président de l'Assemblée nationale Jocelyne Rahelihanta, en sa qualité de présidente de l'association Mamami, a diverti les mille enfants nécessiteux issus des vingt-cinq fokontany et de différentes associations dont les enfants errants de Bazary kely, les enfants de tailleurs de pierre, les enfants albinos et ceux victimes de violences...

"Nous avons fait du travail social chaque année, mais cette année a été spéciale car certains de ces enfants ne savent même pas ce que signifie recevoir des cadeaux ou ce qu'on entend par jouets. La plupart d'entre eux n'ont personne pour fournir ces jouets, nous avons donc dû décider de leur en distribuer. " Côté culture, quelques spectacles auront lieu pendant le week-end Christmas. Tel le combat traditionnel morengy et les prestations du groupe Basta Lion le samedi 24 décembre au Black Star et le 25 décembre à l'Hôtel de la Baie. À noter également qu'en plus du morengy spécial dimanche, il y aura aussi une finale du tournoi de basket avec un concours de danse au gymnase couvert d'Antsiranana.