Madagascar: Météo - De la pluie et des orages pour Noël

Une grande majorité des régions du pays fêteront Noël sous la pluie d'après les prévisions du service de la météorologie. Les conditions météorologiques seront caractérisées par des orages estivaux sur les terres centrales et le Nord avec des risques de pluies abondantes.

Un Noël bien arrosé

C'est ce que le service de la météorologie a annoncé dans son bulletin pour la veillée de Noël et le jour J de la fête de la nativité. Le temps sera globalement sec sur la partie Sud et Sud-Ouest du pays demain tandis qu'ailleurs, les conditions météorologiques seront toujours favorables aux averses orageuses surtout dans la soirée. Ceux qui ont prévu d'assister à l'emblématique messe de minuit devraient ainsi se munir d'imperméables et de parapluies pour ne pas être pris au dépourvu. Pour la journée du 25 décembre, le temps sera encore sec sur la partie Sud-Ouest et ailleurs les conditions météorologiques resteront favorables aux averses orageuses. Pour les températures, la maximale s'élèvera jusqu'à 33°C et sera enregistrée à Mahajanga. Pour Antananarivo et ses environs, les températures seront comprises entre 17°C à 29°C .Les averses orageuses se poursuivront lundi prochain sur les hautes terres et le temps sera sec dans les autres localités du pays.

Foi

Les précipitations annoncées par le service de la météorologie n'empêcheront aucunement les fidèles de se rendre à l'église pour la messe de Minuit. " Cela fait partie de la foi que je vis, d'assister à la veillée de Noël. Avec l'insécurité qui règne dans le pays, nous ne pouvons plus attendre gentiment les douze coups de minuit. La liturgie oriente notre cœur vers la venue du Seigneur et c'est le plus important pour cet évènement ", témoigne Rindra Fitiavana . Depuis ces cinq dernières années, la majorité des églises se sont abstenues d'organiser des veillées de Noël. C'est le cas de la FJKM Vinany où la messe devrait débuter à 14h30 et prendre fin vers 19h.