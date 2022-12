Madagascar: Rentrée judiciaire - Reprise des audiences solennelles

Les cours et tribunaux sont invités à reprendre les traditionnelles audiences solennelles à l'occasion de la rentrée judiciaire. Elles devraient avoir lieu avant le mois de février.

La justice prend ses vacances. C'est la routine dans l'agenda des cours et tribunaux en chaque fin d'années. Trois semaines sont accordées aux juges et le personnel des cours et des tribunaux pour cesser temporairement leurs activités, sauf pour ceux qui sont occupés par les affaires urgentes. Mais à la rentrée, prévue jusqu'ici en mi-janvier, les audiences solennelles devraient reprendre. Il s'agit d'une " tradition judiciaire " qui a été mis sous le boisseau depuis des années et que le ministère de François Rakotozafy compte actuellement remettre sur les sérails. " Les traditionnelles cérémonies de rentrée judiciaire au niveau des cours et tribunaux constituent une des composantes majeures pour répondre à ces exigences de transparence et de proximité aux citoyens " explique le ministère de la justice.

Tradition

En effet, une note a été transmise par ce département pour mobiliser tous les cours et les tribunaux dans ce sens. " Chaque cour et chaque tribunal est tenu de revigorer cette tradition judiciaire en organisant annuellement une audience solennelle de rentrée judiciaire, telle qu'il est prévu par le décret 67-525 du 21 novembre 1967 sur l'organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire " lit-on dans cette dépêche de Faravohitra. Et de poursuivre que " elle aura pour principaux objectifs de faire un état des lieux de l'année écoulée au niveau de la cour d'appel et de ses juridictions rattachées, de dresser un bilan des activités juridictionnelles marquantes et d'évoquer les perspectives pour la nouvelle année judiciaire .

Cour d'appel

Les tribunaux administratifs et financiers sont désormais tenus également d'organiser cet évènement, a affirmé le ministère de la Justice. Pour tout l'appareil judiciaire, une telle organisation est attendue à créer une opportunité afin de tisser le lien entre la justice et ses usagers. Les audiences à l'occasion de la rentrée judiciaire " constituent une opportunité pour les juridictions d'ouvrir leurs portes, de s'adresser aux citoyens et de rendre compte de leurs activités envers le peuple au nom de qui la justice est rendue " soutient-on. Et tout le maillon de l'appareil judicaire peut y trouver son compte espère les responsables au niveau du ministère. Pour la cour d'appel, toujours selon la note publiée par le département de François Rakotozafy, cet évènement sera l'occasion de réunir au niveau de chaque cour d'appel l'ensemble des chefs de juridiction et tous les magistrats de son ressort d'une part, et de tenir la " conférence des chefs de juridiction du ressort de chaque cour d'appel " au cours de laquelle seront abordées toutes les questions visant à améliorer le fonctionnement de chaque juridiction, d'autre part.