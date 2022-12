Madagascar: Filière riz - Identification de plus de 200 000 ha de terrains aménageables

D'ici 2023, Madagascar sera le grenier à riz de la sous-région tout en étant un modèle de développement rizicole durable pour l'Afrique sub-saharienne d'ici 2030.

Tel est l'objectif fixé dans le cadre de la validation de la Stratégie Nationale de Développement Rizicole (SNDR) qui a été révisée pour la troisième fois. Ainsi, une production rizicole atteignant plus 10,9 millions de tonnes de paddy est attendue. Cette stratégie repose sur trois axes stratégiques, à savoir l'augmentation durable de la productivité et la production de riz pour satisfaire la demande locale tout en dégageant un surplus pour l'exportation. La promotion de l'industrialisation, de la commercialisation et de la compétitivité ainsi que le renforcement de la recherche -action et de la capacité des acteurs, ne sont pas en reste. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a déjà identifié plus de 200 000 ha de terrains aménageables pour développer les cultures rizicoles à grande échelle. Le secteur privé est en même temps sollicité à développer l'agri-business dans le cadre de la promotion de l'agrégation agricole.

6 millions de tonnes

Dans la même foulée, les exploitations agricoles familiales seront valorisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette Stratégie Nationale de Développement Rizicole. Raison pour laquelle des guichets agricoles sont mis en place au niveau des zones à forte potentialité rizicole. Ce qui permettra de faciliter l'accès aux informations techniques ainsi qu'aux intrants et matériels agricoles. Dans les deux années à venir, le ministère de tutelle prévoit d'enregistrer une production rizicole additionnelle de l'ordre de plus d'un million de tonnes. Pour cette campagne de culture rizicole, ce département ministériel table sur une prévision de production de l'ordre de 6 millions de tonnes de paddy. En revenant sur les 200 000 ha de terrains aménageables pour les cultures de riz, des financements sont également identifiés pour réaliser des projets visant à exploiter la moitié de cette superficie, a-t-on indiqué. En outre, de nombreux barrages hydro-agricoles ont déjà été réhabilités pour permettre de réaménager des périmètres irrigués.

Recherches

Il est à noter que cette Stratégie Nationale de Développement Rizicole de 3e génération a été validée par toutes les parties prenantes œuvrant dans la filière riz. Il s'agit entre autres, des organisations paysannes, des collecteurs, des transformateurs, du " Tranoben'ny Tantsaha " de Madagascar et des membres du secteur privé. Des partenaires techniques et financiers tels que l'Africa Rice, le FIDA (Fonds International de Développement Agricole), l'AFD (Agence Française de Développement), la Banque mondiale, la JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale) et la CARD (Coalition for Africa Rice Development) ont également apporté leurs contributions, sans oublier l'implication des organisations de la société civile. Le FOFIFA (Centre National de Recherche Appliquée pour le Développement Rural) a par ailleurs effectué des recherches visant à développer des semences à haut rendement de productivité et résilientes face aux effets néfastes du changement climatique. La vulgarisation des variétés de semences de riz hybride procurant un rendement de productivité rizicole entre 8 à 12 tonnes à l'hectare, n'est pas en reste. Ce qui contribue en même temps à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire tant prônée par l'Etat.