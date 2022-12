Madagascar: Tsarasaotra, Namontana... - Deux morts et plusieurs blessés dans des accidents de deux-roues

Le mois de décembre s'est avéré particulièrement meurtrier pour les conducteurs de deux-roues à l'approche de la fête de Noël et de la fin d'année. Au bout de deux jours seulement, on compte deux morts et une dizaine de blessés dans des accidents de la circulation. Les conducteurs de deux-roues sont particulièrement concernés par ce macabre et dramatique bilan.

Un conducteur de deux roues est mort sur la rocade de Tsarasaotra hier. Le drame a eu lieu dans la nuit du jeudi, peu avant 21 heures. Lorsque les secours sont arrivés sur place, le conducteur était déjà décédé. Les dégâts matériels sont conséquents, la moto est méconnaissable. Il n'y aurait cependant pas d'autres véhicules impliqués. Une enquête a été ouverte pour déterminer précisément les circonstances de cet accident. Sur la même partie de la route, hier dans l'après-midi, une collision entre une voiture 4X4 et une moto a fait des blessés. Les circonstances exactes de l'accident restent floues. La conductrice de la voiture est indemne mais elle est encore sous le choc. Le scootériste présentait quelques égratignures et des blessures légères. La police s'est rendue sur les lieux pour la constatation d'usage et a ouvert une enquête.

Namontana

Un dramatique accident de la route s'est produit à Namontana hier.

Un gendarme qui conduisait un scooter est décédé dans un accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait chuté après avoir fait un dépassement à droite et s'est retrouvée sous les roues du poids lourd. La victime a été traînée sans que le chauffeur du camion ne s'en aperçoive, ont indiqué des témoins. Malgré l'important dispositif de secours déployé, le motard n'a pas pu être sauvé. Ils n'ont malheureusement rien pu faire pour le motard, écrasé sous le véhicule. Alerté, des éléments de la police se sont immédiatement rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. Le conducteur du camion sera entendu par les policiers chargés de l'enquête. La responsabilité du chauffeur de poids lourd n'est, pour l'heure, pas évoquée.

Mausolée

Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision entre deux motos. La collision a eu lieu dans la nuit du jeudi au Mausolée à proximité du terminus des taxi-be. Le conducteur de l'un des deux-roues a été plus légèrement touché et a été transporté à l'hôpital. La sécurité routière a récemment lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à destination des motards. Cependant, les accidents sur circuits sont néanmoins assez rares.