Madagascar: Marché de Petite vitesse - Andry Rajoelina prend les choses en main

Le président Andry Rajoelina prend ses responsabilités et résout le problème des marchands de rue du côté de la Petite vitesse et à Tsaralalàna.

Le chef de l'Etat se met à l'écoute des marchands ambulants et annonce la décision d'autoriser ces derniers à reprendre leurs activités sous condition de respecter l'organisation établie par la Commune urbaine d'Antananarivo. Les marchands se sont aussi engagés à nettoyer les surfaces qu'ils occupent avant de quitter les lieux le soir. Hier, le président de la République a dépêché sur place son porte-parole et non moins Directrice de la Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République, Lova Hasinirina Ranoromaro pour aller à la rencontre des marchands. Le président Andry Rajoelina est même entré en direct par téléphone pour annoncer la décision.

Une décision prise après consultation du maire de la CUA Naina Andriantsitohaina, a-t-il annoncé. Pour leur part, les marchands de la Petite vitesse ont exprimé leur reconnaissance envers le chef de l'Etat et se sont engagés à veiller à la propreté des rues du centre-ville. Après avoir été interdits d'occuper les lieux pendant quatre mois, ils pourront enfin reprendre leurs activités. " On doit s'entraider et prendre soin les uns des autres en cette période de Noël ", a déclaré le président qui se dit comprendre parfaitement la situation des marchands de rue.

De leur côté, ces derniers ont réaffirmé leur soutien au TGV. Certains observateurs prennent cette décision du chef de l'Etat comme un désaveu contre l'Administration communale qui s'est de nouveau mise dans la tourmente après l'affaire des impôts fonciers sur la propriété bâtie.