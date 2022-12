Madagascar: Midirama - L'aspiration des Malgaches à la paix de Noël

En cette fin d'année 2022, les Malgaches semblent n'avoir aucune illusion sur l'avenir que leurs dirigeants leur préparent. Pour le moment, chacun préfère penser à son bien être et à celui de sa famille sans se préoccuper de son environnement.

La situation actuelle ne prête certes pas à sourire, mais c'est une pause qu'ils réclament pour fêter sereinement les festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre. La politique, néanmoins, se rappelle à son bon souvenir avec les différentes interpellations faites par les membres d'une opposition qui entendent ne pas passer sous silence toutes les dérives du pouvoir constatées. C'est peut être pour cela que le chef de l'état s'est permis de rappeler lors de la cérémonie de remise de grade aux nouveaux généraux que l'armée était le garant de la stabilité politique. Le ministre de la défense et le secrétaire d'état à la gendarmerie ont renchéri en affirmant leur fidélité au président de la République et leur volonté de ne pas permettre au désordre de s'installer.

Ces propos sonnent comme un avertissement adressé à tous ceux qui commencent à critiquer l'action du pouvoir. Les partisans de ce dernier ont parfaitement compris qu'il ne fallait pas laisser les détracteurs occuper le terrain et ont décidé d'organiser une campagne de soutien au chef de l'État. Ils lui demandent instamment de se représenter. Toutes ces considérations ne font cependant pas oublier aux citoyens les difficultés qu'ils affrontent dans leur vie quotidienne. La crise est toujours présente et elle a même tendance à se renforcer. Mais pour mettre un peu de joie dans cette morosité, les illuminations de Noël ont envahi les rues de la capitale. Elles offrent un magnifique spectacle que les familles viennent admirer à la nuit tombée. Les forces de l'ordre sont omniprésentes pour veiller à la sécurité de la population.

En cette fin d'année, la confrontation entre la Russie et l'Ukraine ne connaît aucune trêve. Chaque camp continue de fourbir ses armes. Le président Vladimir Zelinski s'est déplacé aux Etats Unis où il a été accueilli avec tous les honneurs. Sa rencontre avec le président Joe Biden a été couronnée de succès. Son discours devant le Congrès lui a permis de renforcer sa stature d'homme d'état. C'est un soutien sans faille que les élus lui ont manifesté. Il a obtenu des milliards de dollars d'aide en armement, dont le fameux système de défense antiaérienne Patriot. Les Russes ont vertement critiqué cet accueil chaleureux du chef de l'État ukrainien. Vladimir Poutine a répliqué en organisant des manœuvres militaires maritimes avec la Chine. Certains commentateurs ont fait un parallèle entre la visite de Zelinsky aux Etats Unis et celle que Winston Churchill avait effectuée en 1941 au début de la deuxième guerre mondiale.

La fièvre du football n'est pas encore entièrement retombée. Les Argentins ont fait un triomphe à leurs héros mardi dernier. Ils étaient plusieurs millions à Buenos Aires pour accueillir les champions du monde qui étaient juchés sur un bus impérial. Ces derniers ont dû terminer leur trajet en survolant en hélicoptère l'immense foule présente. Les Français n'ont pas été en reste. Plusieurs milliers de supporters ont acclamé les membres de l'équipe qu'ils ont remercié pour leur exploit.

L'atmosphère de Noël et du nouvel an s'installe petit à petit, mais elle ne dissipe pas entièrement le malaise qui existe actuellement. Néanmoins, les Malgaches désirent une pause bienfaitrice dans la vie trépidante qu'ils mènent. C'est la fête de la nativité qu'ils vont célébrer ce week-end et ils le feront dans la sérénité et dans la joie.