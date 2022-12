Madagascar: Andry Rajoelina - Dernier Noël du quinquennat à Iavoloha

La Présidence a célébré avec deux jours d'avance la fête de la Nativité qui était placée sous le signe de l'amour et du partage, hier à Iavoloha.

Le décor était planté à l'intérieur du Ceremony Building où le couple présidentiel a tenu à être de la fête. Avec pour toile de fond, quatre arbres de Noël. Comme pour signifier que c'est le quatrième et dernier Noël du quinquennat pour Mialy et Andry Rajoelina à Iavoloha après 2019, 2020, 2021 et 2022. En décembre 2023, ils ne seront plus là pour célébrer la Nativité avec le personnel de la Présidence, même si le Père Noël venait à leur apporter dans sa hotte un " premier tour dia vita ".

Démission

Il est peu probable voire impossible que les résultats officiels de la prochaine élection présidentielle puissent être connus, encore moins proclamés, avant le 25 décembre 2023 puisque le premier tour aura lieu le 19 novembre au plus tôt et le 19 décembre au plus tard. Une chose est sûre, Andry Rajoelina devra rendre son tablier, en application de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution qui prévoit que " le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel ". La seconde candidature du TGV étant pratiquement sur les rails, il sera tenu de démissionner le 19 septembre 2023 ou à la limite, le 19 octobre 2023. Une obligation de démission qu'il a fait réintroduire, durant la Transition, dans la loi fondamentale de la Quatrième République après avoir été extirpée de la Constitution initiale de la Troisième République par l'un de ses prédécesseurs.

Second mandat

En prenant la parole, le représentant du personnel a fait comprendre que l'actuel locataire d'Iavoloha ne sera pas là pour le Noël de la Présidence en 2023. " Rendez-vous pour le second mandat ", a-t-il lancé, de vive voix, dans son discours. Laissant clairement entendre qu'Andry Rajoelina sera réélu pour un nouveau quinquennat. Une perspective partagée par toute l'assistance composée de membres du personnel de la Présidence et de leurs familles à l'endroit de qui, le chef de l'Etat a lancé un appel à la solidarité. " La Présidence qui est le point focal de toutes les décisions et actions, se doit d'être une vitrine, un modèle pour les autres Institutions et les ministères ", recommande-t-il. En ajoutant dans la foulée que " les employés de la Présidence sont tenus de faire montre d'honnêteté, d'intégrité et de professionnalisme ". Il a fait remarquer que " parmi les quelque 2 000 employés de la Présidence, il y a ceux qui travaillent vraiment, d'autres qui font semblant de travailler et ceux qui ne travaillent pas du tout ". À son avis, " si tout le monde se met au travail, le développement de la Nation est assuré ". Il a saisi l'occasion pour rappeler son credo, à savoir " l'important n'est pas d'aller en mission, mais de réussir sa mission ". En ce qui le concerne, il mènera jusqu'à son terme, la mission que le peuple lui a confiée en 2019 par la voie des urnes et qu'il compte regagner de la même manière en 2023.