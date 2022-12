Madagascar: Festival Manakara Misebosebo - Un concert de présentation demain

Dans le cadre de l'organisation du Festival Manakara Misebosebo qui aura lieu en 2023, un événement de sensibilisation se tiendra demain au Magneva Hôtel sis à Manakara. Et quoi de mieux qu'une fête pour annoncer la nouvelle. Madamix Event, l'organisateur, souhaite préparer la population locale aux enjeux du festival en leur présentant son importance, et surtout les mettre dans l'ambiance.

D'ailleurs, plusieurs artistes monteront sur scène durant cette séance de sensibilisation de demain. Parmi eux, il y aura Dat'kotry, Découverte Rayas, DC Prisca et Alefa NDA ...

L'objectif de ce festival à venir, quant à lui, est de mettre en avant les us et coutumes de la région Fitovinany mais également ses atouts touristiques, pour inciter les touristes à venir et ainsi contribuer à la relance économique tant attendue, surtout par les jeunes en quête de travail.

Bien que ce festival soit une première édition, il ne s'agit pas du premier événement que Madamix Events organise. Les trois fondateurs de cette agence événementielle ont déjà à leur actif l'organisation d'une " Piscine Show " à Manakara en 2014 et d'une " Pool Party " à Majunga, Diégo et Nosy Be par la suite. En tout cas, ils sont déjà fin prêts pour ce nouveau festival.