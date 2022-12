Sénégal: Diourbel / Remise de matériels énergétiques a l'hôpital Lukbe - Le Dg Saer Diop milite pour une centrale solaire

L'AEME agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie a procédé ce vendredi à la remise de matériels et d'équipements énergétiques du centre hospitalier régional Heinrich Lukbe de Diourbel. Il s'agit d'un lot de matériels composé de climatiseurs de 12000dti de splits à haute performance énergétiques mais aussi de lampes led autant pour l'éclairage intérieur que pour l'éclairage extérieur .

Le Directeur Général de l'AEME (agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie) a remis à l'hôpital régional de Diourbel des équipements énergétiques .Cet appui rentre dans le cadre d'un programme Roof Top Solar qui vise à changer les équipements de l'administration par des équipements efficaces dans le but de réaliser des économies d'énergie .Il s'agit d'un matériel composé de 10 climatiseurs ou splits de 12000 dti a haute performance énergétique mais de 120 lampes LED .

Monsieur Saer Diop le Directeur Général de l'AEME explique c'est avec un plaisir que je suis ici avec mes équipes notamment l'antenne de Diourbel ,la Direction technique de l'Aeme et l'ensemble de mes collaborateurs politiques pour procéder à la remise symbolique de matériels et d'équipements énergétiques à l'hôpital régional Heinrich Lukbe .Pourquoi nous avons choisi les hôpitaux? ,c'est parce que le Président de la République Son excellence Macky Sall nous demande d'orienter nos actions vers la satisfaction des besoins des populations .Et il poursuit " nous allons régler deux problèmes .Il s'agit de l'efficacité énergétique avec la réduction de la facture énergétique des hôpitaux mais aussi travailler pour le confort des patients .Ceci rentre dans le cadre de la politique du Président de la République aussi travailler pour le confort des patients .Ceci est la phase pilote d'un important programme que nous allons déployer partout dans le pays .

Au delà des équipements efficaces ,nous allons avec ANER qui va s'en charger d' installer une centrale solaire pour assurer l'autonomisation de ces édifices de telle sorte que les coupures d'électricité ne vont plus empêcher le bon fonctionnement des structures ..Cet appui est une véritable bouffée d'oxygène pour l'hôpital Heinrich Lukbe de Diourbel qui a un cumul de plus 200 millions par an dira Monsieur Bocar Sow le Directeur de l'hôpital de Diourbel .Selon un partenaire n'est jamais suffisant pour venir en aide à un hôpital .

Et cela malgré le soutien du ministère de la santé. Cet appui nous permet d'atteindre 3 principaux objectifs .C'est d'abord le confort du personnel, le confort et l'accueil des patients mais aussi de la maîtrise de la dépense énergétique a t il conclut .Ce programme qui devrait permettre être généralise a un coût de 100 millions de frs .