Sénégal: Rapport cour des comptes - " Je suis sans voix " (Christophe Yvetot)

Le Représentant résident de l'Onudi, Christophe Yvetot n'en croit pas à ses... oreilles. Les irrégularités soulevées par le rapport de la Cour des comptes sont graves. " Évidemment, c'est tout à fait préoccupant qu'une institution comme la Cour des comptes relève ce type d'agissements. Je suis un peu sans voix ", a dit le Représentant résident de l'Onudi au Sénégal, en Gambie en Guinée-Bissau et au Cap Vert et au Sahel.

L'invité du Jury du dimanche espère tout de même que le Sénégal, avec ses institutions va " faire la lumière (sur cette affaire) et trouver toutes les solutions qui doivent être prises ". Sur la responsabilité des Dage et des ministres, il dit : " C'est vrai que nous avons des obligations, aux Nations unies, de déclarer notre patrimoine. Et on a des audits réguliers sur tous les projets. Il est clair que les agents publics ne peuvent utiliser de l'argent dans certaines conditions. Dans certaines institutions, avant de signer quelque chose, ils doivent réfléchir par deux fois ".

Il a rappelé que lors de cette campagne de mobilisation des ressources pour faire face aux effets du Covid, " les Nations unies s'étaient mobilisées dès que le ministre Amadou Hott et le président de la République ont lancé le Programme de résilience économique et sociale (Pres) ". M. Yvetot a rappelé que leur programme de 200 millions de dollars avait été réorienté vers le soutien au Covid. Pour suivre la sortie du Représentant résident de l'ONUDI au Sénégal dans son intégralité, rendez-vous est pris dimanche 25 décembre à 11 heures sur les ondes de iradio et sur emedia.sn, mais aussi et surtout à 12 heures sur itv et les autres plateformes du groupe Emedia.