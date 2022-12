Ile Maurice: Curepipe - La voiture d'un policier ivre finit sa course sur les rails

Après un accident similaire, le 12 décembre dernier à Réduit, hier matin, un autre accident s'est produit au cours duquel on a vu une voiture atterrir sur les rails du métro à Curepipe. Selon la police, c'est peu avant 6 heures que la voiture d'un policier, âgé de 40 ans, affecté au poste de police de Phoenix, a fini sa course sur les rails du métro. Le conducteur n'a pas été blessé. De plus, si sa voiture a été endommagée, on explique qu'aucun dégât n'a été causé aux infrastructures de Metro Express Ltd (MEL).

Le policier était ivre. En effet, l'alcootest pratiqué a révélé qu'il avait 49 mg d'alcool dans le sang. Y-a-t-il un moyen de prévenir ce genre d'accident ?

Nous avons posé la question à MEL et on nous a répondu que : "Les deux récents incidents relèvent du non-respect des codes et règlements de la route. A notre niveau, de par nos exercises de simulation ou nous mettons en scene ce genre d'incident, nous arrivons à réagir proactivement durant des situations réelles. A la suite de leur contrôle de routine matinal, notre équipe a pu prendre les dispositions nécessaires ce matin avec l'aide de la police pour remorquer la voiture. Ce sont des malheureux et regrettables incidents fort heureusement sans conséquence pour MEL ou les propriétaires des véhicules encore moins pour d'autres usagers de la route mais quand même il est important d'alerter et de conscientiser les usagers de la route.

Nous ne cessons pas de le dire : Il est important que tous les usagers de la route respectent les règles et les panneaux de signalisation aux intersections, tout le long de notre alignement ou ailleurs, surtout en cette période de fête. Dans la globalité on peut dire que le public a maintenant bien accepté et compris le mode de fonctionnement du Metro Express avec bien sur une période d'adaptation pour chaque phase. Il faut continuer le travail d'information et de sensibilisation auquel les médias contribuent aussi et que chacun ait un comportement raisonnable et responsable. D'ailleurs, nous sommes reconnaissants aux médias qui aident à conscientiser sur cette nouvelle transformation du transport et les nouvelles habitudes à adopter.

En termes de mesures nous avons continue avec encore plus de communication et coordination avec d'autres autorités concernées, nous avons fait une campagne intensive pour toutes les différentes phases. Nous tenons d'ailleurs aussi a remercié la Police qui fournit une aide précieuse ainsi qu'à nos personnels qui sont formés suivant les normes internationales. Nos trains ont déjà transporté 12 Millions de passagers."