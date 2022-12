Ile Maurice: Surinam - Vishnu Armon vend de la viande de chien en prétendant qu'il s'agit de bouc

Le village de Surinam est en émoi après l'arrestation de Vishnu Armon. Ce dernier, un habitant de la localité, âgé de 42 ans, a été arrêté par l'inspecteur Seewoo et ses hommes de la cellule spéciale de la Special Supporting Unit, jeudi, alors qu'il se trouvait à Port-Louis.

Le suspect, un toxicomane connu des services de police, a été livré aux policiers de Souillac, qui travaillent sous la supervision de l'inspecteur Seewoosungkur. Vishnu Armon a été interrogé et a tout avoué. Il tuait des chiens et vendait leur viande en la faisant passer pour du bouc. Il a été placé en détention et a comparu, hier, vendredi, sous une accusation provisoire de "Killing animal", qui tombe sous la Welfare Animal Act.

Il était recherché depuis six mois, soit depuis juillet, après que sa soeur a porté plainte contre lui. Cette dernière s'était rendu compte de la disparition de son chien et a ensuite vu son frère vendre de la viande en bordure de route, prétendant qu'il s'agissait de la viande de bouc. Mais elle a vite constaté que cette viande ne dégageait pas une odeur forte comme celle de bouc. Elle a fait le lien entre cette viande et la disparition de son chien. Elle aurait reproché à son frère toxicomane d'avoir tué son chien mais ce dernier l'a insulté avant de prendre la fuite avec son sac de viande. Elle a heureusement eu le temps de prélever un bout de viande qu'elle a remis à la police lorsqu'elle a été faire sa déposition. Et les résultats des analyses ont effectivement confirmé qu'il s'agit de la viande de chien. Entretemps, le suspect avait disparu de la circulation et ne se présentait plus à la police pour signer sa présence. Il était en liberté conditionnelle pour des cas de vols dont ceux de chiens. Avant cela, Vishnu Armon avait purgé une peine d'emprisonnement de dix ans pour le meurtre de son beau-frère.

Selon les informations recueillies, il a vendu une bonne quantité de viande de chien à un habitant d'African Town pour la célébration d'un mariage. Mais personne n'est venu de l'avant pour le moment pour s'en plaindre. "Cet homme est un toxicomane. Pour avoir de l'argent et se droguer, il est capable de faire n'importe quoi et de le faire sans aucun regret", explique un habitant de la localité. Il ajoute que plusieurs personnes se sont fait prendre car il leur proposait de la viande fraîche à prix réduit, soit à Rs 300 la livre. "En raison de son prix, ils ont été plusieurs à en acheter de lui, sans tenir compte du fait que la viande de bouc sent fort et que ce n'était pas le cas de cette viande vendue par Vishnu Armon."

Un de ses proches dit qu'un témoin l'a vu ébouillanter un chien et ensuite le dépecer. Et c'est peu après que la soeur de Vishnu Armon a découvert un sac contenant les restes de son chien.