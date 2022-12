Congo-Brazzaville: Vivre ensemble - Edith Vérone Dibas-Franck organise un repas de fin d'année à Tchiamba-Nzassi

Edith Vérone Dibas-Franck a organisé, le 23 décembre à son domicile familial dans la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, à Pointe-Noire, un repas de fin d'année de remerciement à cette population qui l'a portée au rang de conseillère départementale et municipale.

Toute la population de Tchiamba-Nzassi a été conviée par Edith Vérone Dibas-Franck pour terminer l'année en beauté. Ainsi, un repas copieux a été servi aux convives qui ont terminé la journée par des pas de danse. L'occasion de se réunir une dernière fois avant de se retrouver l'année prochaine pour des objectifs beaucoup plus sérieux.

Pendant cette journée, la population de Tchiamba-Nzassi a affiché son enthousiasme et surtout son plaisir de partager ce moment de convivialité. " C'est un moment de joie, nous sommes heureux de nous voir tous réunis ensemble ", ont indiqué les invités.

Dans son mot de circonstance, la conseillère Edith Vérone Dibas-Franck a rappelé que cette activité s'inscrivait dans le cadre du vivre ensemble prôné de façon constante et renouvelée par le président de la République. Une occasion pour elle de remercier toute la population de Tchimba-Nzassi, femmes, hommes et jeunes qui l'ont soutenue et accompagnée pendant cette période en vue de faire d'elle une conseillère et surtout de faire gagner son parti, le Parti congolais du travail (PCT). " Depuis les élections locales et législatives de juin dernier, nous ne nous sommes pas retrouvés, nous aurions pu le faire depuis, mais hélas, notre calendrier de travail ne nous l'a pas permis, néanmoins, nous rattrapons ce temps, car vaux mieux tard que jamais ", a indiqué Edith Vérone Dibas-Franck.

Pour la présidente de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) de Pointe-Noire, Yolande Keita Bangui, il s'agit là d'une belle activité légitime, parce qu'après une si belle campagne dans les différents villages de Fouta et de Tchiamba, avec des personnes qui ont abandonné leur famille et qui ont accepté de l'accompagner, il était temps de leur rendre l'ascenseur et cela ne pouvait être possible qu'autour d'un repas bien copieux. " J'apprécie autant plus qu'elle l'a fait au moment où nous sommes à la veille de Noël et proches de la fête de fin d'année, c'est vraiment le moment idéal de donner de la joie à la population. Pour le PCT et l'OFC qui est l'union catégorielle du parti, nous sommes debout afin de faire suivre et mettre en œuvre tout le processus de développement qui a été prononcé par le chef de l'Etat. Ce n'est que le début, nous allons accompagner la camarade Edith Vérone Dibas-Franck, membre de l'OFC, dans sa bataille de tous les jours ", a-t-elle dit.

Notons que cette activité a démarré par une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint Jean-Baptiste de Tchiamba-Nzassi, au cours de laquelle Edith Vérone Dibas-Franck a rendu grâce à Dieu pour tous les bienfaits et d'avoir permis que cette rencontre se tienne. Celle-ci s'est, d'ailleurs, déroulée en présence de tous les chefs de village, de quartier de Tchiamba-Nzassi ainsi que les membres du secrétariat fédéral du PCT, du sécrétariariat exécutif fédéral de l'OFC et de la Commission fédérale de conctrôle et d'évaluation de Pointe-Noire.