Algérie: Décès du journaliste Abdelbaki Djabali - Bouslimani adresse ses condoléances

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille du journaliste à la Radio nationale Abdelbaki Djabali, décédé à l'âge de 78 ans.

"Affecté par le décès du journaliste Abdelbaki Djabali à l'âge de 78 ans, le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu, Tout puissant, d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt est l'un des premiers journalistes de l'est algérien ayant excellé tout au long de sa riche carrière professionnelle aussi bien dans la presse écrite qu'à la Radio nationale. Il a été chef de bureau du quotidien francophone El Watan avant de prendre sa retraite et de poursuivre sa passion d'écriture d'articles de presse pour plusieurs journaux locaux et nationaux. Il a également été correspondant de la chaîne 3 de la Radio nationale à Annaba.

En dépit de son âge avancé, il est resté fidèle à la profession journalistique à laquelle il a voué toute sa vie jusqu'à sa maladie il y a un an et demi.