Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Décembre2022

Afrique du Sud : Feu d’hydrocarbures- l'explosion d'un camion-citerne fait 9 morts

Neuf personnes sont mortes et quarante autres blessées dans l’explosion d’un camion-citerne de gaz à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Johannesburg, en Afrique du Sud. Tôt le matin, le camion s’est retrouvé coincé sous un pont, à proximité d’un hôpital et d’habitations, lorsque le drame s’est produit. Panyaza Lesufi, Premier ministre du Gauteng a déclaré : « Les pompiers de Boksburg ont agi rapidement et à leur arrivée, ils ont trouvé le camion, déjà rongé par les flammes, ils ont essayé d'éteindre le feu mais malheureusement, le camion-citerne a explosé et six des pompiers ont été blessés, ainsi qu'un nombre inconnu de passants. Nous avons reçu les derniers chiffres disponibles et ils seront mis à jour si nécessaire. Lorsque nous sommes entrés dans cette zone, neuf décès ont été signalés. Ce bilan correspond aux décès qui peuvent être comptabilisés et aux décès qui ont été vérifiés par nos équipes. Les personnes blessées ont, elles-aussi, été emmenées au Tambo Memorial Hospital. » (Source : africanews)

Guinée : Défense- Un centre de formation en "armements et munitions"

Il est désormais créé en République de Guinée, un centre de formation en armements et munitions, en abrégé « CFAM » et un autre centre de qualification en déminage et dépollution, en abrégé CFQDD.( Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Noel - « Le beau temps reviendra » au Burkina, Selon Mgr Justin Kientega

L’Evêque de Ouahigouya (Nord), Mgr Justin Kientega, a dit vendredi sa conviction que le beau temps reviendra au Burkina Faso, malgré les angoisses sécuritaires que le pays traverse depuis sept ans. « Je voudrais à travers ce message formuler à l’endroit de tout le peuple de Dieu des paroles d’encouragement, d’espoir pour vivre dans la situation qui est la nôtre. Malgré les angoisses, je reste convaincu que le beau temps reviendra » a soutenu Mgr Justin Kientéga.L’Evêque de Ouahigouya livrait vendredi aux médias, son traditionnel message de vœux de Noël et du nouvel an.Le serviteur de Dieu a invité les uns et les autres à plus de générosité et de solidarité envers les milliers de personnes déplacées internes (Pdi) et à développer des initiatives pour un retour de la paix au Burkina Faso.( Source Aib)

Mali : Vie chère au Mali- Le gouvernement suspend l’exportation des céréales …

Le nouveau directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, est installé dans ses fonctions en remplacement de l’inspecteur général Mahamet Doucara à la faveur d`une cérémonie de passation de service à la direction générale des douanes, sise à Faladié, en Commune VI. Le Gouvernement malien a décidé de la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'exportation et de la réexportation des céréales sur toute l'étendue du territoire national. L’information émane de la Direction générale des douanes qui, dans une lettre circulaire en date du 21 décembre dernier, invite ses représentations régionales, à prendre les dispositions nécessaires pour l’application immédiate de la mesure gouvernementale. (Source Abamako.com)

Togo : Assemblée nationale- Le budget 2023 voté se chiffre à plus de 1957 milliards de fcfa

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a convaincu l’Assemblée nationale togolaise d’adopter le projet de budget soumis le jeudi 22 décembre 2022. Au bout de longues heures d’études minutieuses, article par article, les 91 députés de la 6è législature ont, à l’unanimité, voté la loi de finances exercice 2023 dans la soirée du jeudi à ce vendredi 23 décembre 2022.Ce texte de loi s’équilibre en ressources et en charges à mille neuf cent cinquante-sept milliards, neuf cent vingt millions, neuf cent quinze mille (1.957.920.915.000) fcfa, soit une hausse de 4,4% par rapport à la gestion 2022.A l’analyse de la présidente de l’Assemblée Nationale, Yawa Chantal Tsegan, le nouveau budget national consacre 49,3% des dépenses aux secteurs sociaux. Ce qui représente une hausse de 19,6% comparativement au budget sur les douze précédents mois. Au rang des priorités de l’équipe gouvernementale Dogbé pour l’année 2023, figurent en bonne place l’agriculture, l’économie numérique, les infrastructures. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Situation socio-politique- Le message de Noël de Bédié aux Ivoiriens

« A l’occasion de la commémoration, le 25 décembre 2022, de la solennité de la nativité du Christ, je voudrais joindre l’élan de mon cœur aux voix joyeuses de millions de nos frères et sœurs chrétiens, pour célébrer ensemble, la grande fête de la manifestation de l’Amour infini de Dieu pour sa créature », indique l’ancien chef d’Etat. Qui ne manque pas j’ajouter que la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ nous offre l’occasion de prier, ensemble, pour notre pays afin qu’il renoue à nouveau avec les valeurs de justice, de compassion, de pardon, de paix, de solidarité et d’espoir « Je voudrais, enfin, avoir une pensée particulière pour les familles qui ont été soumises à des épreuves diverses, ainsi que pour tous ceux d’entre nous qui sont confrontés à des circonstances difficiles. », conclu Henri Konan Bédié. (Source : abidjan.net)

Gabon : Elections de l’an prochain - Au congrès de son parti, Ali Bongo fait un pas de plus

Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo a ouvert ce vendredi 23 décembre le 12e congrès du Parti démocratique gabonais (Pdg). Le parti présidentiel est réuni devant plusieurs milliers de responsables et partisans au Stade de l'Amitié de Libreville, jusqu'à demain. Il s'agit du premier congrès du Pdg depuis 5 ans, alors que dans quelques mois se dérouleront des élections générales très attendues dans le pays. Le président a pris la parole. Le stade de l’amitié fermé depuis la fin de la Can 2017 a été partiellement ouvert pour accueillir les congressistes venus de tout le pays. Ali Bongo a pris un bain de foule avant de prendre la parole pour un discours qui était très attendu, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.« Cela fait cinq ans que nous nous sommes retrouvés en pareille occasion. Que d’épreuves surmontées collectivement, mais aussi individuellement. Et voilà qu’aujourd’hui, chers camarades, nous nous retrouvons grâce à Dieu », a-t-il déclaré. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Situation humanitaire-Le Cardinal Nzapalaïnga déplore une situation "catastrophique" dans le Nord-ouest

Lors de sa récente tournée dans les préfectures de Lim-Pendé et l’Ouham-Pendé, le Cardinal Dieudonné Nzapalaïnga a déploré les difficiles conditions de vie des habitants des localités de Bocaranga, Ndim, Ngaoundaye et Mann.Selon l’Archevêque de Bangui, les populations de Bocaranga, Ndim, Ngaoundaye et Mann vivent dans la peur à cause de l’insécurité provoquée par des hommes armés. Le prélat souligne aussi que ces Centrafricains manquent du strict nécessaire pour leur survie. Constat fait lors de son passage, ce mois de décembre, dans ces localités, longtemps affectées par des conflits armés. « Au niveau sécuritaire, certes, il y a des militaires qui sont revenus. Les gendarmes et autres mais, dans beaucoup d’endroits, les gens sont encore frileux, angoissés, stressés parce que pour eux, à tout moment, les rebelles peuvent arriver. Et, ils ont dit dans certains villages que quand les rebelles arrivent, ils pillent les maisons et disparaissent. Donc, les gens préfèrent rester dans la brousse parce que la sécurité n’y est pas encore et, ils préfèrent parfois dormir dehors » a déploré Cardinal Dieudonné Nzapalaïnga.(Source : abangui.com)

Cameroun : Pédophilie - Des victimes portent plainte contre Guy Alain Kamdem

Une plainte a été déposée ce vendredi contre Guy Alain Kamdem, soupçonné de pratiques pédophiles contre des jeunes de son centre de formation à Bafoussam. L’affaire de pédophilie qui secoue le football camerounais depuis un certain temps vient de connaître un rebondissement. Ce vendredi, on apprend qu’un collectif des victimes a porté plainte devant la justice contre Alain Guy Kamdem. « Une plainte collective des victimes du pédocriminel Kamdem Guy Alain Capello a été déposée ce jour à Bafoussam », a annoncé le lanceur d’alerte N’zui Manto. Une information confirmée plus tard par le journaliste Romain Molina via twitter.( Source : journal du Cameroun)

Rdc : Recherche spatiale- Des félicitations pour les chercheurs

Les travaux du Programme national de recherche spatiale et technologique (PNRST) ont été encouragés et félicités par le commandant de la 14ème région militaire, le général major Justin Kizimu Mbuyu, au cours d’un échange qu’il a eu vendredi, avec le coordonnateur de cette structure. « Nous ne pouvons que féliciter et encourager les recherches entreprises par le Dr Blaise Wamba Yetshi, une intelligence congolaise et un digne fils maison », a déclaré le général major Kizimu au coordonnateur du PNRST, Blaise Wamba Yetshi, qui lui a présenté un tableau synthétisant ses recherches.« Je suis totalement convaincu », a-t-il ajouté, soulignant qu’il va « adhérer à cette démarche de recherche technologique ».Le commandant de la 14ème région militaire a souligné l’importance pour un pays de disposer de son propre satellite en ce qui concerne notamment la sécurité et la maîtrise des ressources avec précision. (Source : Acp)

