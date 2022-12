Ile Maurice: Rivière-Noire - La victime aurait été percutée par un bateau

Keemaunchaune Neemaye, plus connu comme Karl, a quitté sa maison jeudi, sans savoir qu'il n'y remettrait plus les pieds, du moins de son vivant. En effet, son fils, Kamlesh, a repêché son corps sans vie, coincé entre les récifs, à sept mètres de profondeur. La police penche pour la thèse criminelle après que le rapport d'autopsie a attribué son décès à un choc dû aux blessures à la poitrine et une entaille à la main. Selon les recoupements d'informations, Karl Neemaye aurait été percuté par un bateau alors qu'il se trouvait dans l'eau. Les funérailles de ce dernier ont eu lieu, hier, vendredi. La police a ouvert une enquête et s'est lancée à la recherche du skipper, responsable de ce drame.

Karl Neemaye, un pêcheur de Rivière Noire, âgé de 67 ans, et père de deux enfants, une fille et un garçon, était très connu des Mauriciens. Il a été repêché, dans la journée de jeudi, par son fils. Il était coincé entre les récifs. Ce jour-là, Karl avait quitté sa maison aux alentours de 7 heures. Il avait emporté avec lui ses équipements de pêche et s'est dirigé vers la plage de Tamarin, près de l'hôtel Sofitel. Un de ses amis, propriétaire de bateau, l'aurait déposé dans le coin pour qu'il puisse retirer ses casiers qu'il avait placés en haute mer. Mais lorsque le propriétaire du bateau est venu le récupérer, Karl était introuvable. Il a fait le tour de la localité avant d'informer le fils du pêcheur.

"Notre fils a été à sa recherche mais ne l'a pas trouvé. Les pêcheurs de l'endroit se sont joints à lui mais ils ne l'ont pas vu également. Notre fils m'a alors appelée pour me dire que son père était porté manquant. J'ai été choquée et je ne voulais pas croire que quelque chose lui était arrivé car comme je l'ai dit à notre fils, son père est bon nageur et c'est impossible qu'il se soit noyé. Notre fils a repris les recherches et c'est alors qu'il a découvert le corps de son père gisant à sept mètres de profondeur. Mais il ne m'a rien dit sur le moment", sanglote Sangeeta, l'épouse de Karl. Entretemps, elle patientait devant sa porte d'entrée. "J'ai entendu un homme remercier le ciel à l'effet que Karl avait été retrouvé. J'ai couru vers la mer. Un ami de mon époux m'a alors conseillée de regagner la maison car Karl arriverait bientôt. J'ai insisté pour aller à sa rencontre mais l'ami m'a, une fois de plus, conseillée de rentrer en disant que Karl arrivait en compagnie de notre fils. Dans ma tête, Karl avait été retrouvé sain et sauf. J'ai donc suivi son conseil et je suis rentrée. Sauf qu'en chemin, un homme m'a arrêtée pour me présenter ses condoléances et me dire qu'il n'aurait jamais cru qu'il arriverait malheur à Karl", poursuit-elle la voix nouée par les sanglots. En entendant ces mots, son monde s'est écroulé.

Un peu plus tard, Sangeeta Neemaye a appris qu'un bateau a percuté son époux. Elle ne mâche pas ses mots envers ce skipper, qui a heurté son mari en mer et l'a laissé pour mort. "Un skipper digne de ce nom devrait savoir qu'il a heurté quelque chose. S'il s'était arrêté, il aurait vu qu'il a blessé mon époux et il l'aurait repêché et l'aurait emmené à l'hôpital. Mon mari aurait toujours été de ce monde. Il faut qu'il y ait la justice. Mon époux était quelqu'un de bien et en bonne santé. Il ne méritait pas de finir ainsi." C'est la troisième fois que Kamlesh Neemaye porte secours à son père. Les deux fois précédentes, le pêcheur s'était retrouvé en difficulté dans une mer houleuse mais son fils avait été là pour lui. Pas cette fois.