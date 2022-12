Guinée: Mamou - Après Artemus Gaye, des descendants d'Abdourahmane mo Almamy Sory Mawdho revisitent leur origine

Fruit d'une correspondance de deux décennies et d'exposés magistraux autour du livre de Terry Alford intitulé Prince parmi les esclaves de son édition française par les professeurs Bonata Dieng,directeur scientifique du musée de Labé et Abdoul Goudoussy Diallo de la volonté des membres de la famille dont ils sont originaires, au mois de juillet dernier un descendant de la 7 ème génération du prince Abdourahmane Barry fils de l'Almamy Sory Mawdho vendu comme esclave a refait le voyage de on aïeul qu'il a conclu par un pèlerinage sur la tombe de l'Almamy Sory Mawdho à Labé.

Pour ces congé de Noel, 13 personnes dont plusieurs autres membres de la famille étaient attendus sur les pas d'Abdourahmane et désormais d'Artemus et s'il était prévu qu'ils aillent et Timbo et continue sur Labé, le programme s'est réduit à Timbo et la cité de Karamoko Alfa où repose le père de leur aïeul attendra une autre occasion.

Cependant de façon presque furtive, notre rédaction a rencontré vendredi 23 aout, la petite délégation en partance pour l'ancienne capitale du Foutah théocratique au niveau de Mamou.

La princesse Karen Chatman de la maison royale de l'Almamy Sory a expliqué qu'Artemus Gaye leur avait fait un retour positif du chaleureux accueil et du traitement respectueux dont il a fait l'objet avant d'aborder son propre cas :" Les aïeux m'ont déjà baptisé Kadija Barry Sory, c'est le nom local que je porte actuellement mais je ne sais pas s'ils voudront me le faire changer. Tout de même je suis fière de porter le nom de Kadija qui était la première épouse du prophète de l'islam et la première musulmane... "

L'autre pèlerine que notre rédaction a rencontrée est Beverly Adams descendante originaire de Natchez la ville de servilité de son prince d'aïeul pendant 40 ans :

" je suis auteur d'un livre sur le prince mais c'est une immense joie pour moi de venir m'imprégner de la réalité en Afrique et raffermir les liens familiaux.

Je ne sais pas quand je reviendrai mais je suis tout de même déterminé à revenir. Par exemple mon fils voulait être de ce voyage et n'a pas pu, ce projet de venir avec lui je ne sais pas encore comment il va se réaliser ? "

À noter que bien qu'attendu au même titre que les autres qui eux sont venus, Artemus Gaye n'a pu honorer de s présence ce rendez vous historique qu'il a contribué à sceller pour l'histoire.

Il faut rappeler que lors de son voyage de contact en juillet, le jeune homme avait offert son chapeau au musée d Fouta qui l'a placé sous le portrait de son aïeul.