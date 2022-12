Algérie: Culture - Régularisation de la situation des projets ayant préalablement bénéficié de l'aide publique

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, samedi dans un communiqué, l'octroi de nouvelles aides au titre de l'exercice 2022 pour le financement de projets dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique et des arts plastiques, et ce, en vertu d'une "autorisation exceptionnelle" pour le règlement de leur situation.

Le ministère de la Culture et des arts a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle des services du Premier ministère en vue de la régularisation de la situation des tranches restantes des projets pris en charge précédemment par le Fonds national de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres (FNDATICPAL), clôturé le 31 décembre 2021.

Dans le domaine du cinéma, 21 entreprises de production cinématographique ont bénéficié d'enveloppes financières de l'ordre de 105.314.600 Da, 14 nouvelles œuvres théâtrales d'aides de l'ordre de 74.200.000 Da, outre des activités artistiques théâtrales d'associations culturelles d'un montant de 6.400.000 Da.

S'agissant du domaine de la musique, des albums de musique ont été enregistrés par des maisons d'édition et de distribution de productions audiovisuelles pour une enveloppe de 1.310.000 Da.

Le ministère de la Culture et des Arts a également fait état du règlement de la 2e tranche restante pour le compte de 33 productions théâtrales et l'enregistrement d'albums de musique, outre l'organisation d'expositions d'arts plastiques.