Algérie: Bordj Badji Mokhtar - Une délégation du Conseil de la Nation en visite dans la région

BORJD BADJI MOKHTAR — Une délégation d'information du Conseil de la Nation a effectué samedi une visite dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar pour s'enquérir de la situation et s'intéresser aux défis de développement dans cette jeune wilaya.

Les membres de la délégation ont inspecté une série de structures et installations relevant des différents secteurs d'activités en rapport direct avec le quotidien de la population locale des communes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.

Ils se sont enquis, lors de leur visite, des efforts déployés pour impulser une dynamique socio-économique et examiner les contraintes auxquelles font face les autorités locales en matière de développement au niveau de cette région, porte de l'Algérie sur le Sahel.

La délégation a, lors de sa rencontre avec les élus locaux et acteurs de la société civile, pris connaissance des préoccupations soulevées liées au désenclavement de la région, à l'amélioration du service public, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, et à la promotion des activités de certains secteurs.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président du Conseil de la Nation et président de la délégation, Hamoud Abdennacer, a appelé à établir les priorités en fonction des secteurs en vue de permettre à la délégation de les classer et de les soulever aux parties concernées en vue de les prendre en charge et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population locale.

Le sénateur s'est félicité, à l'occasion, des enveloppes consacrées à la région et destinées au désenclavement des communes de la wilaya, dont un montant affecté à la route reliant, sur une distance de 150 km, le chef-lieu de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar à la région frontalière de Timiaouine, extrême Sud du pays, et une autre enveloppe financière retenue pour le tronçon de la RN-6 reliant Bordj Badji Mokhtar à Reggane.