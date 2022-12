Algérie: La ministre de la Culture et des arts reçoit le directeur général de l'ALECSO

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, samedi, au siège du ministère, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) Mohamed Ould Amar, avec lequel elle a évoqué les projets culturels et artistiques communs, indique un communiqué du ministère.

La ministre a mis en avant, dans ce cadre, le travail de la commission mixte concernant le Centre arabe d'archéologie à Tipasa proposé par l'Algérie pour devenir un pilier en matière d'archéologie et de patrimoine civilisationnel de la région arabe.

Elle a, en outre, évoqué certains dossiers arabes communs auxquels a contribué l'Algérie, à l'instar du dossier commun sur la calligraphie arabe, la gravure sur métal, et la gravure sur bois.

La ministre a évoqué le plan quinquennal visant à préparer nombre de dossiers à soumettre à la candidature sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel auprès de l'Unesco, suggérant que l'Algérie abrite la réunion des pionniers de la culture dans le monde arabe, selon le communiqué.

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation a présenté un exposé sur l'état de la coopération culturelle et artistique entre le ministère et l'ALECSO, soulignant l'importance de "renforcer cette coopération et la coordination à l'avenir en vue de développer le secteur dans le monde arabe".

Il a renouvelé, à cette occasion, son invitation à la ministre à visiter le siège de l'Organisation en Tunisie. Il a remis à la ministre le trophée de l'ALESCO pour ses efforts au service du secteur au niveau national et arabe, conclut le communiqué.