Sénégal: Pacification de l'espace politique - BBY pour la renégociation des termes d'un nouveau pacte républicain

Lors d'un séminaire tenu vendredi à Dakar, les leaders de la coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby) ont tenu à " attirer l'attention sur l'émergence dans notre espace public de courants politiques de type populiste développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux avec, au surplus, des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement le dos aux valeurs de la République et de l'Etat de droit ". A ce titre, ils sont convaincus que " nos mêmes responsabilités nous commandent de recourir à tous les moyens de droit pour la défense intransigeante de la République, de la démocratie, de l'unité et la cohésion nationale, la paix civile et l'Etat de droit ".

Sous ce rapport, Bby pense qu'"il est fortement recommandé la renégociation des termes d'un nouveau pacte républicain qui fixe les droits, devoirs et responsabilités de tous, acteurs politiques et sociaux, médias et société civile dans la défense et la sauvegarde de notre modèle de démocratie apaisée ".

Par ailleurs, la coalition présidentielle ajoute que tout en continuant de développer son potentiel électoral et de renforcer ses différents leviers politiques, elle " doit élargir le champ de son intervention sur la formation et l'encadrement de sa jeunesse comme animateurs et acteurs de développement à l'échelle des territoires ". D'ailleurs, Macky Sall et ses alliés assurent que " c'est dans cette perspective de " débat et de dialogue sereins " que le Benno entend aborder l'échéance capitale de février 2024.

" Le pacte national que nous avons scellé depuis 2012 reste d'une grande actualité. Il est de notre responsabilité de le consolider dans nos rangs, de le mettre à jour et de le partager davantage avec tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora ", ont-ils enfin déclaré.