Congo-Brazzaville: L'abus d'alcool par des enfants pendant les fêtes !

Si l'on n'y prend pas garde, à l'allure où vont des choses, le risque est grand de voir des gamins et adolescents devenir des grands dépendants de l'alcool, surtout lors de ces fêtes de fin d'année 2022 et début 2023. Car, après le confinement que le pays a connu à cause de la pandémie de covid-19, des enfants se jettent massivement et progressivement sans cesse dans l'alcool, promettant qu'au moment des fêtes, ce sera le pire. Donc une voie ouverte à tout désordre juvénile que l'on déplore à l'heure actuelle.

Telle que les choses se profilent à l'horizon, l'on va assister à l'excès de la prise d'alcool par des gamins, sous un regard impuissant des parents, puisque les signes précurseurs annoncent déjà cette " mauvaise saison ". A proximité des marchés, dans des caves situées sur des grandes artères de nos grandes villes, dans des night-clubs, des bars et n'importe quel débit de boisson, on assiste déjà à une exagération dans la prise d'alcool par des adolescents.

On les voit par petits groupes de cinq à sept, voire même de dix autour des tables dans des débits de boissons avec de nombreuses bouteilles d'alcool et de toute sorte de liqueur. Ces nouveaux comportements des gamins étonnent plus d'un observateur car ces derniers sont en passe de devenir des meilleurs clients des tenanciers des lieux d'alcool. Surtout que pour ceux-ci, ce sont des recettes qui les intéressent et le reste ne leur dit absolument rien.

Cette prise abusive d'alcool, davantage au moment des fêtes de fin d'année, ne va pas sans conséquences graves au plan social et bio-physiologique. Vu leur âge, cet abus précoce d'alcool par des gamins occasionne de nombreuses pathologies, surtout au niveau de la pièce cervicale créant ainsi un dérèglement psycho-somatique et un dysfonctionnement métabolique de tout genre.

L'abus d'alcool par des enfants est une porte ouverte à un grand banditisme, lequel nous décrions tous actuellement, notamment les phénomènes " Bébés noirs " et " koulounas " qui prennent des proportions inquiétantes ces derniers temps. " Où sont passés alors les séries de mesures policières dites Uppercut ? ", s'est demandé un habitant de Pointe-Noire, constatant la montée de ces phénomènes dans les quartiers populaires.

Si rien n'est fait pour arrêter cela, l'on va assister à la hausse du taux de criminalité après ces fêtes de fin d'année car des énergies dangereuses seront toutes libérées par ces " gamins malfaiteurs " après les fêtes passées sous confinement. Agissons vite !