Maroc: Skhirat - Caravane médicale multidisciplinaire au profit de la mère et de l'enfant

Skhirat — Une caravane médicale multidisciplinaire visant à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant a été organisée, samedi à Skhirat, par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), en partenariat avec l'Association marocaine des mamans solidaires (AMMS).

Cette caravane médicale à grande portée humaine, initiée également en partenariat avec la préfecture de Skhirat-Témara et la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase des caravanes médicales multidisciplinaires pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Elle intervient aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la Phase III de l'INDH, en particulier le programme 4 dédié à l'Impulsion du capital humain des générations montantes.

Cette septième et dernière étape fait partie d'un programme médical bénévole composé de sept caravanes ayant parcouru les communes de Mers El Khair, Sidi Yahya Zaer, Douar Lamkhalef, El Menzah Oum Azza, Assabah Ain Atiq et Skhirat, avec pour objectifs d'améliorer l'accès des mères et des enfants aux services de santé et à les faire bénéficier de prestations médicales spécialisées: dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, anémie, diabète, hypertension artérielle, malnutrition, en plus de la prise en charge intégrale de certaines opérations chirurgicales spécifiques pour les enfants.

Lors de cette caravane, des services de santé ont été fournis à plus de 3.220 femmes et enfants qui ont bénéficié de 10.434 soins de santé répartis entre examens médicaux et consultations, dont 3.110 ont été prodigués par des médecins généralistes et 2.032 par des médecins spécialistes, outre des interventions chirurgicales au profit de 27 enfants, dont des opérations très délicates.

Dans une déclaration à la MAP, la représentante de la Division de l'Action Sociale à la préfecture de Skhirat-Témara, Naoual Rguig, a indiqué que cette caravane vise à améliorer la santé maternelle et infantile et fait partie intégrante du programme de l'INDH qui vise à améliorer l'accès des femmes et des enfants à une gamme de spécialités médicales et suivre les cas d'enfants nécessitant une intervention chirurgicale.

De son côté, la présidente de l'AMMS, Latifa Moustaid, a souligné que cette caravane est la dernière d'une série ayant sillonné la région dans le but de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant.

Et d'ajouter que ces caravanes médicales multidisciplinaires cherchent à fournir certaines spécialités dont la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, l'anémie, le diabète et autres maladies.

Pour sa part, Abdelali Bennis, biologiste, a indiqué que cette caravane vise à fournir des services médicaux dans diverses spécialités aux femmes et aux enfants des zones rurales et semi-rurales de la préfecture de Skhirat-Temara, soulignant que lors de ces caravanes des analyses biologiques sont menées au profit des enfants et des femmes.

Dans le même contexte, Ait Ali Khadija, une bénéficiaire de cette caravane médicale, a exprimé sa joie de l'attention portée par le personnel médical à tous les bénéficiaires, soulignant qu'elle a bénéficié d'une visite médicale et de médicaments gratuits.

L'INDH a programmé, avec ses partenaires, un ensemble de caravanes médicales multidisciplinaires avec pour objectifs de faciliter l'accès aux services de santé au plus grand nombre des personnes cibles.