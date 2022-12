Congo-Brazzaville: Commune de Bandalungwa - La Rawbank vole au secours des sinistrés des dernières pluies

La RawBank a remis, le 23 décembre, des dons à une centaine de familles de la commune de Bandalungwa, victimes des dernières pluies qui ont causé des dégâts humains et matériels dans la ville-province de Kinshasa. Dans les kits remis à chaque représentant de ces familles, il y a eu une enveloppe contenant une somme d'argent, des pagnes et T-shirt, des sacs pour écoliers, des paquets de cahiers et des cartons de stylos ainsi que des savons.

Le chef d'agence RawBank/Bandalungwa, Alain Massembe, expliquant le geste, a indiqué que cette action entre dans le cadre de la politique sociétale d'entreprise de cette institution bancaire, qui a pensé soutenir cette population du quartier Makelele, secouée par les dernières pluies diluviennes. " Nous nous sommes retrouvés ici pour pouvoir leur apporter notre assistance, en vue de partager avec eux le souci causé par ce drame. Nous leur avons apporté cette enveloppe en vue de leur permettre de passer les festivités de fin d'année avec sourire ", a-t-il fait savoir.

Cette volonté d'apporter le sourire à la population qui constitue la clientèle de cette institution bancaire a également été soulignée par la responsable de la Communication institutionnelle chez RawBank, Rita Masengu. " Il y a une joie de nous rencontrer à la veille de Noël ; bien que cela soit dans un moment de tristesse ", a-t-elle dit, ajoutant: " Nous vous attendons dans nos guichets pour continuer à cheminer avec vous ".

Un geste qui tombe à point nommé

Le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Bayllon-Thierry Gaibene, a salué ce geste de la RawBank, qui tombe au moment où ces familles en avaient le plus besoin. L'autorité urbaine a fait savoir que ce geste est venu comme un appui aux efforts fournis par le gouvernement en vue de soutenir ces familles sinistrées. " Vous êtes parmi ceux qui ont subi des dégâts et ont perdu des biens. L'Etat ne vous a pas oubliés. Et, la première banque congolaise a répondu à vos cris et est venue au secours ", a affirmé le bourgmestre, soulignant le symbolisme de ce geste posé par RawBank. Il a également profité de cet instant pour rappeler à ces familles les notions sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur la planète. Le sourire était visible sur le visage des bénéficiaires qui ont dit que cette surprise a été très agréable pour chacun d'eux.

Ne pouvant satisfaire toutes les victimes de ces pluies, les représentants de l'institution bancaire ont été embarrassés devant la foule qui a envahi la salle polyvalente de la commune de Bandalungwa. Mais la symbolique de ce geste était très forte, les cent familles qui en ont bénéficié ont promis de se constituer ambassadeurs de cette banque en vue de transmettre ce message d'amour à d'autres du quartier Makelele.