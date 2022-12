Ile Maurice: Tribeca Central Mall est ouvert

Tribeca Central Mall a ouvert ses portes au public, hier.

Ce nouveau centre commercial, dont le promoteur est Hermes Properties Ltd, est construit sur une superficie de 32, 5 arpents et délimité par les autoroutes M1 et M3. Cette première phase comprend un centre commercial qui accueillera plus de 200 magasins, un espace de divertissement, deux immeubles de bureaux, 3 500 places de parking et un business hotel de 225 chambres, SOCIO Mauritius by The Lux Collective. L'enseigne Winners devrait être le plus grand hypermarché de la région.

Au coût de Rs 5 milliards, ce mégaprojet immobilier en face de la cybercité d'Ebène se veut être une destination alliant affaires, shopping et loisirs. Une zone résidentielle est prévue dans la phase suivante. Au stade final, le projet, qui s'achèvera dans une quinzaine d'années, s'étendra sur 120 arpents et aura mobilisé des investissements d'au moins Rs 25 milliards.

Cette Smart City se décline autour du concept "Mall-Work-Stay". Pour y accéder, le constructeur General Construction Co Ltd a dû construire un pont enjambant l'autoroute M1 au coût de Rs 250 millions. En 11 mois, le pont est prêt pour la circulation. Rencontré sur le site mercredi, son responsable Akeel Mohoboob se dit satisfait des travaux entrepris jusqu'ici "en un temps record". "Notre équipe a travaillé pendant six semaines de façon intensive depuis qu'on a installé des poutres." Le pont à quatre voies de 40 mètres dispose d'une rampe d'accès de 240 mètres le long de l'autoroute M1 et d'un boulevard à quatre voies de 120 mètres de long et de deux giratoires. Selon notre interlocuteur, le mur en terre de 15 mètres de haut a nécessité 40 000 tonnes de remblais. Pendant les travaux de nuit, il a fallu fermer l'autoroute à la circulation pendant deux semaines pour placer les poutres préfabriquées à St-Martin. Plusieurs développements sont en cours dans la région de Tribeca Central, dont le Data Technology Park de Landscope Mauritius Ltd.