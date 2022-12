Ile Maurice: Football - Salaire impayé - Noël des pauvres pour les joueurs

La Mauritius Football Association (MFA) aura beau donner l'impression de réaliser des progrès ou de structurer sa manière de fonctionner.

Il n'en demeure pas moins que le football peine toujours à décoller et que l'humain est loin d'être sa préoccupation première. Sinon, comment expliquer qu'à la veille de Noël, les footballeurs attendent toujours d'être payés alors que la MFA avait dit qu'elle pouvait se passer de l'aide financière du ministère des Sports pour encourir les frais relatifs aux équipes.

Une nouvelle fois, plusieurs joueurs nous ont approché pour dénoncer cette situation de salaire impayé. Mais celui qui est monté au créneau est Shakeel Goburdhun, le dirigeant de l'équipe de football de l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH). Les Unionistes évoluent actuellement en D1 et devait obtenir la somme de Rs 500 000 de la MFA en vue de la saison 2022/2023. Après sept journées, le club des villes sœur n'a obtenu que Rs 125 000. "Ce sont des sans-cœur qui dirigent la MFA. Les joueurs se sacrifient sur le terrain mais doivent mendier pour avoir leur argent alors que Noël approche", s'insurge le dirigeant.

Le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs a gelé l'aide financière qu'il accorde habituellement aux clubs sous la forme du regionalization grant. Cette coupe budgétaire a pour origine le conflit qui oppose la MFA au ministère depuis plus d'un an. De son côté, l'instance de Trianon avait prétendu pouvoir soutenir financièrement les formations de la Super League, de la D1 et de la D2 en distribuant - en différentes tranches - la somme de Rs 1,2 million aux équipes de l'élite, Rs 500 000 et Rs 400 000 aux formations de D1 et de D2.

Jusqu'ici, seul un quart de la somme a été distribué aux différentes équipes. La MFA avait informé les clubs qu'une autre partie sera décaissée en décembre et les joueurs attendaient cet argent pour faire quelques achats en cette période festive. "Le pire, ce sont ces dirigeants qui sont proches de Samir Sobha et qui viennent me demander de soulever un tollé car ils n'osent pas aller parler ouvertement au président de la MFA. Mais lorsqu'il s'agit de voyager, ces mêmes personnes sont les premières à se manifester", explique Shakeel Goburdhun.

Avant la Covid-19 et les problèmes d'ordre relationnel entre le ministère des Sports et la MFA, le premier nommé distribuait annuellement la somme de Rs 1 200 000 aux équipes de la Super League, Rs 500 000 aux pensionnaires de la D1 et Rs 400 000 aux équipes de D2.