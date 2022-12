Congo-Brazzaville: Célébration - L'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi fête ses dix ans d'implantation

La cérémonie marquant les dix ans d'implantation de l'Institut Confucius à Brazzaville a eu lieu le 22 décembre, sous les auspices de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, en présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine en République du Congo, Ma Fulin, et du président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Gontran Ondzotto.

Ouvert officiellement en 2013, l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi ne ménage jusqu'à ce jour aucun effort pour la promotion de la langue et la culture chinoises au Congo. Depuis lors, des Congolais manifestent de plus en plus le désir d'apprendre cette langue. Pour preuve, cet institut a reçu en 2018, et pour la première fois depuis sa création, plus de mille demandes d'inscriptions aux cours de langue chinoise, a fait savoir son directeur local, Antoine Ngakosso.

Dressant son bilan, Antoine Ngakosso a signifié que pour augmenter sa visibilité, son accessibilité et ses performances, l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a réalisé durant les dix dernières années plusieurs activités, contribuant ainsi à son développement. Sur les plans pédagogique et culturel, chaque année cet institut réalise des cours de chinois jusqu'au niveau 5; tous les niveaux ayant six heures de cours par semaine pour un cycle de trois mois. Au cours de ses dix ans d'existence, l'Institut Confucius a enregistré globalement environ dix mille inscrits pour l'apprentissage du chinois. Hormis les cours, il organise depuis ce temps des tests internationaux de langue chinoise nommés HSK et HSKK et le taux de réussite moyen à ces différents tests est d'environ 90%.

En collaboration avec l'ambassade de Chine au Congo, chaque année l'Institut Confucius organise des tests de présélection du meilleur étudiant et du meilleur élève en langue chinoise en vue de leur participation à la compétition internationale de cette langue, " Passerelle vers le chinois ". Il a procédé aussi à l'ouverture, en janvier 2019, de son antenne à Pointe-Noire, deuxième plus grande ville et poumon économique du Congo. Ce projet a vu le jour grâce au soutien technique et financier du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation ainsi que de Feng BO, directeur général de la société chinoise Hengsheng transport et logistique.

L'Institut Confucius a signé plusieurs accords de partenariat pour l'enseignement de la langue chinoise avec des institutions tant publiques que privées... . " L'Institut Confucius de l'Université de Marien-Ngouabi sert de fenêtre qui nous permet de connaître sur place la Chine et ses coutumes, tout comme il sert aussi de pont qui facilite la bonne communication et renforce l'amitié durable entre les peuples congolais et chinois ", a conclu Antoine Ngakosso.

Un anniversaire qui symbolise la solidité des relations entre la Chine et le Congo

Dans son mot de circonstance, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué qu'au-delà du caractère festif de l'événement, elle s'est intéressée particulièrement à la dénomination de cet institut. Pourquoi se dénomme-t-il Confucius ? Qui est cette illustre personnalité ?, s'est-elle interrogée. En tentant de répondre à ces questions, Delphine Edith Emmanuel s'est trouvée dans l'obligation de visiter l'histoire de la Chine. C'est alors qu'elle s'est plongée dans les délices de l'érudition. Confucius, de son nom K'ungFu-Tzu, est le maître, le maître de la sagesse, la sagesse infinie qui n'a de limite que la connaissance ! Confucius est la sagesse de la Chine , a expliqué la ministre.

Confucius, a-t-elle poursuivi, est à la fois philosophe, enseignant, érudit, moraliste et le père du système éducatif de la Chine. Il ressort de sa pensée transcrite dans les entretiens ou analectes par ses disciples que l'étude est déterminante pour la promotion sociale. Il est convaincu que l'être humain peut s'améliorer et se perfectionner à l'infini afin de modifier son destin. C'est ainsi qu'" Étudier, apprendre par l'expérience " est le premier axiome confucéen formulé dans les entretiens, a déclaré le Pr Delphine Emmanuel. précisant que de la sagesse légendaire de Confucius, elle retient ceci : " La connaissance est la clé de la sagesse " ; " Le silence est un ami qui ne trahit jamais " ; " Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ".

Avant d'ajouter : " L'on peut donc soutenir que cet anniversaire symbolise, d'une part, la solidité des relations entre la République du Congo et la République populaire de Chine liées par un accord de partenariat stratégique et vivifiées par leurs excellences messsieurs les présidents Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping. D'autre part, cet anniversaire exprime la dissémination de la culture et de la langue chinoises en République du Congo ".