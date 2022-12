Cote d'Ivoire: "Phénomène d'incendie de véhicules" à Doropo - La "nébuleuse" reprend

A l’occasion de l’arbre de Noël organisé par Abdoulaye Lamine Dembélé, ils sont revenus sur ce phénomène suite à l’incendie de cinq véhicules du jeudi 22 au vendredi 23 décembre 2022 par des inconnus à Doropo. Rapporte le site fratmat.info. « Nous avons une nébuleuse qui nuitamment incendie des véhicules. Ce phénomène a vu le jour à Bouna et malheureusement il s'est déporté à Doropo. En ma qualité de député, il était de mon devoir de venir auprès des populations pour leur apporter mon soutien et leur dire qu'on est ensemble. Et que nous devons faire front pour mettre fin à cet esprit malsain qui trouble le sommeil des paisibles populations », a indiqué l’Honorable Koulanfirté Noufé Sansan, député de Doropo. Dès les premiers incidents beaucoup de choses ont été faites, a-t-il soutenu. Et de relever que le préfet du département de Doropo, représenté par le Sous-préfet central, a convoqué une réunion avec toutes les forces vives du département pour prendre des dispositions. Comme le précise le site pro-gouvernemental. « Les dispositions ont été prise. Et je dirai que nos Forces de défense et de sécurité ont été engagées pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats », a-t-il soutenu. Au-delà de ce qui a été fait par le corps préfectoral, il a fait savoir que les cadres et les élus se sont engagés auprès de leur population pour les encourager et apporter leur soutien. « C'est ce que nous sommes en train de faire. A l'heure où je vous parle, je suis très heureux que notre jeunesse étudie également, les dispositions à prendre pour lutter contre cette nébuleuse », a-t-il affirmé. Et de souligner que le Commandant supérieur de la Gendarmerie a fait le déplacement à Doropo pour venir non seulement galvaniser ses éléments mais également encourager les populations.