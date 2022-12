Cote d'Ivoire: Célébration de Noel- La communauté catholique prie pour la paix et la réconciliation

A l’instar des autres coreligionnaires du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d’Ivoire ont célébré la naissance de Jésus dans la nuit du 24 au 25 Décembre 2022. Les églises et les temples ont été pris d’assaut dans plusieurs localités par les fidèles qui ont prié pour la paix et la concorde en Côte d’Ivoire.

A Assainie- Mafia, commune balnéaire dans la zone d’Aboisso, on a également prié à La Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Assinie-Mafia, réhabilitée par le couple présidentiel. Par ailleurs, des dons ont été faits et un arbre de Noël pour les enfants par le Cabinet de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

Rappelons que la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Assinie-Mafia qui a été endommagée par une grosse tornade en avril 2020 vient d’être entièrement rénovée par le chef de l’État Alassane Ouattara.

L’architecte Guillaume Koffi et le père curé Emmanuel Niamkey, ont profité de la présence de la première Dame pour exprimer toute leur gratitude et la reconnaissance de la communauté chrétienne et la population d’Assinie au couple présidentiel. « Nous souhaiterions que vous et votre époux nous honorez de votre présence le jour de la consécration de la Paroisse », a plaidé le père curé Emmanuel Niamkey. Comme indiqué plus haut, Dominique Ouattara à Assinie-mafia encore les bras chargés

Avant la messe de la nativité (18h à 19h30), et comme les années précédentes, la Fondation Children Of Africa a fait des dons en nature et en numéraire à la population d’Assinie d’une valeur totale de 35 millions de fcfa