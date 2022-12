Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Décembre 2022

Maroc : Migration clandestine- Le coup de gueule du Amdh…

C’est une condamnation « sévère » et « sans preuve convaincante », estime l'Association marocaine des droits humains (Amdh) qui critique ainsi la justice marocaine qui a condamné plusieurs dizaines de migrants à des peines de prison ferme. Les faits remontent à fin juin, lorsque près de 2 000 étrangers, venus principalement du Soudan, avaient tenté d'entrer de force dans l'enclave espagnole de Melilla, située sur le sol marocain. Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient alors dégénéré, faisant au moins 23 morts, selon un bilan officiel. La justice a donc choisi la prison ferme pour de nombreux migrants arrêtés, ce que l'Amdh conteste fermement. Plusieurs dizaines de personnes ont écopé de 2 ans et demi à 3 ans de prison ferme, pour une entrée illégale au Maroc, violence contre agents de la force publique et attroupement armé. Des « peines injustes qui appuient les politiques migratoires du Maroc », a déclaré Souad Lazreg, de l'Amdh. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Noël à Bingerville - Le " Yango ‘’ part avec sa petite amie en pleine fête

Il se nomme Armand R A. Trente ans révolus. Il gère un salon de coiffure homme pour son propre compte à la Riviera Sciad. Il réside au quartier Anader à Bingerville. Sa petite amie se nomme Ghislaine A. Il a fait sa connaissance dans son salon de coiffure, un soir. Elle y était venue faire coiffer son petit frère. Une causette, échange de contact et paf, c’est parti. Une idylle est née depuis 9 mois. Un amour presque parfait qui n’avait jamais battu de l’aile. Confiance pour confiance qui a abouti à une décision de passer les fêtes de fin d’année ensemble. Pour ce faire, tout ce que devrait être fait par l’homme pour sa chérie, il l’a fait selon lui. Alors, bienvenue à la fête de la noël. Une première célébration pour le couple. Ce soir du samedi 24 décembre, Roger dit fermer son salon de coiffure à 21 heures pendant que des clients continuaient à arriver. « Pour retrouver Ghislaine qui me pressait parce qu’elle disait qu’elle était prête pour qu’on aille à Bingerville, j’ai fermé le salon. Elle est venue me rejoindre. Nous avons sauté dans un taxi, et nous voilà chez moi afin que je prenne ma douche », a narré Armand, avec un visage fermé, arrêté devant un maquis à Bingerville, comme quelqu’un qui venait de perdre un gros trésor. Il était 23h 21 mn. C’est la voiture que vous voyez là-bas là », explique le coiffeur tout déboussolé. Qui voulait à son tour emprunter un taxi et suivre le véhicule dans lequel Ghislaine est partie. Il a été déconseillé par ses amis, qui lui criaient dessus. C’est la seule fille d’Abidjan ou quoi ? (Source : Fratmat.info)

Sénégal : 3em mandat de Macky Sall- Aissata Tall Sall valide

Aissata Tall Sall validé la candidature de Macky Sall pour 2024. La chef de la diplomatie sénégalaise était l’invitée, le dimanche dans l’émission Grand Jury sur la Rfm. Selon Aissata Tall Sall, « le Conseil constitutionnel est intervenu sur cette affaire, en 2016… Le président Macky Sall souhaitait réduire le mandat de 7 à 5 ans. Le conseil dit non, vous ne pouvez pas le faire car la Constitution qui vous a élu sur les 7 ans n’est pas celle que vous êtes en train de nous soumettre… Ce que le Juge dit, est plus vrai que la vérité. C’est ce qu’on m’a appris depuis 40 ans. Quand le juge a fini de décider, c’est la décision. C’est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc le décompte du mandat commence avec la nouvelle Constitution. À partir de ce moment, la question n’est ni juridique, ni politique, elle est strictement mathématique ». (Source : adakar.com)

Mali : Développement- Le centre relié au reste du pays et à la sous-région

Les ponts de Songho et Yawakanda, sabotés en août 2021 par des groupes jihadistes, ont été reconstruits par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Pour les habitants de Mopti et Bandiagara, le 22 décembre dernier était un jour spécial. Coupées du reste du Mali et de la sous-région, ces deux localités ont vu la circulation des personnes, biens et services reprendre à la faveur de la reconstruction des ponts de Songho et Yawakanda. « Les travaux ont été menés à bien grâce à une contribution au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali de la Suède et du Danemark d'un montant de près de 339 millions F CFA », indique un communiqué de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Pour sa part, El-Ghassim Wane, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Mali et Chef de la Minusma, a salué les « efforts inlassables des autorités régionales en vue d'assurer la sécurité et le bien-être des populations de Bandiagara ». (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Religion- l’Archevêque de Ouagadougou appelle « à taire les armes »

Le Cardinal Philippe Ouédraogo a invité les Burkinabè à faire la paix avec eux-mêmes. Dans son homélie à l’occasion de la fête de la Nativité, l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou a exhorté ses compatriotes à « démolir les murs de la haine et de l’égoïsme » pour faire face, « ensemble », à la situation « dramatique » du pays. Pour le dignitaire religieux catholique, les conflits communautaires, la stigmatisation, la marginalisation, l’exclusion, l’injustice et la mauvaise gouvernance constituent des terreaux fertiles pour le terrorisme au Burkina. Le Cardinal Philippe Ouédraogo a expliqué que tous les citoyens doivent comprendre que l’ennemi commun est la menace terroriste, et non les personnes, les religions ou les ethnies. « Le sens de responsabilité doit guider tout Burkinabé, en particulier les leaders de la société civile. N’ajoutons pas aux problèmes qui existent déjà d’autres problèmes, mais œuvrons tous pour renforcer la sécurité et la stabilité », a-t-il conseillé. (Source : Apa)

Togo : Noël dans l’Archidiocèse de Lomé- Mgr Barrigah exhorte les chrétiens à la célébration de la paix

Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, Archevêque de Lomé, a célébré la première messe de la Noël 2022 sur la paroisse de la Cathédrale de Lomé. Une célébration eucharistique durant laquelle il a invité les fidèles catholiques du Togo et du monde à imiter Jésus-Christ. L’enfant Jésus « s’est identifié à la condition humaine » à plusieurs égards, a tenu à rappeler Mgr Barrigah devant un public de fidèles hétéroclites de la Cathédrale de Lomé, une messe retransmise en direct sur la plupart des plateformes catholiques du pays. L’Archevêque de Lomé a ensuite contextualisé la naissance du Christ, en la rapprochant du vécu quotidien de ses contemporains. « Le Christ Sauveur est né dans la nuit qui a une connotation particulière dans la Bible ; c’est la période héraut du renouveau au sens général du terme », a illustré Mgr Barrigah-Benissan. (Source : alome.com)

Centrafrique : Embuscade - Au moins deux membres des Faca tués et trois autres blessés

Deux membres des Forces armées centrafricaines (Faca) ont été tués et trois autres blessés vendredi dans une embuscade tendue par les combattants rebelles dans le nord-ouest de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris samedi des sources concordantes. D'après ces sources, un convoi des véhicules escorté par les Faca, transportant des marchandises en provenance du Cameroun, pays voisin, était tombé dans une embuscade dressée par les éléments armés, assimilés aux combattants des "3R" (Retour, Réclamation et Réhabilitation) au village Zougbe, situé à quelque 70km de la ville de Bouar, chef-lieu de la préfecture Nana-Mambéré (nord-ouest). (Source : abangui.com)

Gabon : Coopération- Libreville et Luanda suppriment des visas…

Les détenteurs des passeports diplomatiques et de services gabonais n’auront plus besoin de visas pour se rendre en Angola et vice versa. Le protocole d’accord visant à supprimer les visas pour ces catégories de personnes a été signé le 22 décembre 2022 à Libreville. C’était au cours de la visite du président angolais, Joao Manuel Lourenço Gonçalves, au Gabon. Cette facilité a pour but de renforcer les liens de coopération entre les deux États qui veulent dans l’avenir travailler davantage ensemble notamment sur le plan économique. Dans ce cadre, selon la présidence de la République, les chefs d’État gabonais et angolais ont convenu le 22 décembre, de l’importance de promouvoir et de développer davantage les échanges multiformes entre les deux pays sur le plan économique. Aussi, ont-ils décidé d’une part de la tenue au cours du 1er trimestre 2023 de la grande commission mixte de coopération, et d’autre part d’un partage d’expériences dans le domaine énergétique, singulièrement celui des hydrocarbures. (Source : alibreville.com)

Cameroun : Accidents de la route- 3.000 décès en 2022

Le Cameroun a signalé environ 3.000 décès liés aux accidents de la route en 2022. Selon le rapport, 35% des décès sont imputables à l’excès de vitesse, 17% au mauvais état de la route et 10,5% à la conduite en état d’ébriété. Ces données sont quasi identiques à celles enregistrées en 2021, où 3.275 personnes sont mortes des suites d’accidents de la circulation, malgré l’intensification des campagnes de sensibilisation et de répression. (Source : journal du Cameroun)

Rdc : Célébration de Noël- Les déplacés de Kanyaruchinya pas oubliés

Dans l'est de la République démocratique du Congo (Rdc), l'organisation locale "Un Jour Nouveau" fête Noël avec des enfants qui avaient été contraints de fuir la guerre contre le groupe rebelle M23. Avec leurs familles, ils ont trouvé refuge à Kanyaruchinya, un village situé à 8 kilomètres au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu. Ils ont été accueillis avec un repas, de la musique et des cadeaux. « Dans nos villages, nos enfants avaient l'habitude de fêter Noël comme il se doit, mais maintenant je commençais à me demander comment nous allions faire. Il y a des bienfaiteurs qui ont pensé à nous et qui sont venus avec quelque chose pour nous donner le sourire », raconte Joséphine Riziki, une personne déplacée qui a dû fuir la guerre. (Source : africanews)

Bamba Moussa