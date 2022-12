Congo-Kinshasa: Noel - Environ 1000 enfants déplacés bénéficient des repas et des cadeaux à Goma

L'ONG Un Jour Nouveau a offert, samedi 24 décembre, des repas chauds et cadeaux à environ 1000 enfants déplacés du site Kanyaruchinya, territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu).

Le responsable de cette structure, Camile Ntoto a affirmé avoir posé ce geste en marge de la fête de Noel, célébrée le 25 décembre de chaque année.

Il a indiqué également vouloir faire comprendre à ces enfants le sens de la nativité du Christ :

" Jésus-Christ s'identifie aux enfants qui sont ici déplacés. Et nous avons voulu aussi poser ce même acte que les mages lors de la naissance du Christ, et leur amener ces dons, ces cadeaux. Nous voulons que ces enfants puissent savoir le sens de la nativité et célébrer avec les quelques biens que nous avons pu apporter... ".

Un des enfants déplacés a salué le geste de générosité de cette ONG.

"Nous avons dansé, mangé le riz, le haricot, la viande et le foufou. On nous a aussi remis des poupées, et plusieurs autres jouets pour un joyeux Noël"s'est-il réjoui.

Au cours de cette semaine, l'ONG Un jour Nouveau a apporté des vivres et non-vivres a environ 1 800 familles de déplacés de site de Kanyaruchinya.