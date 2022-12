Soudan: Commission des droits de l'homme publie un communiqué sur les événements du Sud-Darfour

Khartoum — La Commission Nationale des Droits de l'Homme a indiqué qu'elle suivait avec regret et souci les incidents violents qui ont eu lieu dans l'Etat du Sud Darfour, à la suite d'une dispute entre des groupes d'éleveurs et d'agriculteurs, et qui ont fait des morts et des blessés.

Dans un communiqué publié samedi, la Commission Nationale des Droits de l'Homme a souhaité la pitié pour toutes les victimes et a exprimé les condoléances à leurs familles et a souhaité une récupération rapide pour les personnes blessées.

La commission a annoncé son accueil aux mesures prises par le comité de sécurité de l'État, et a appelé les autorités à intervenir rapidement dans de tels cas, car le retard dans l'intervention mettrait en danger la vie des citoyens.

La commission a demandé qu'une enquête indépendante et transparente sur l'incident et que toute personne impliquée dans des actes de violence doivent être traduite devant un tribunal équitable.

Elle a lancé un appel à toutes les autorités concernées pour fournir une aide humanitaire aux victimes, et a appelé aux autorités à prendre les mesures et dispositions nécessaires pour prévenir la survenance de tels incidents.

La commission a également appelé l'administration indigène et les communautés locales à déployer davantage d'efforts pour combattre le discours de haine et à soutenir les valeurs de paix et de coexistence pacifique entre toutes les composantes de l'État.