Afrique Centrale: Migration et insécurité au pays

Pendant que la Guinée Equatoriale expulse à tort ou à raison les migrants de son territoire, les autorités camerounaises fondent souvent dans un chauvinisme selon lequel : " le Cameroun est une terre d'accueil pour tous "

A bien analyser on constate que ses déclarations sont un aveu d'échec des politiques migratoires qui plonge le Cameroun tout entier dans une insécurité criarde .

Prenons seulement le cas de la ville de Douala ou les autorités ne peuvent pas nous sortir un fichier des migrants installés dans la ville encore moins leur lieu de résidence .

Chacun arrive d'où il vient et s'installe ou il veut et mène l'activité de son choix sans la moindre traçabilité de sa personne.

Résultat de course: Plusieurs quartiers dans la ville à l'instar de Yassa et certains coins de Logbessou réputés pour accueillir un grand nombre de ressortissant d'un pays voisin sont devenus des No mans land où on braque , viole et dévalise les maisons en plein jour et n'en parlons pas de la situation dans la nuit .

Le secteur des motos taxi regorge de toutes les nationalités (Maliens, Tchadiens ,Centrafricains, Soudanais...) qui ne sont enregistrés ni à la police encore moins chez le chef de quartier .

La recrudescence des actes de vol , viol , braquage, assassinat pour vol de moto dans ces secteurs est à conséquence directe de ce brassage incontrôlé que les autorités laxistes peinent à mettre de l'ordre.

En clair il ne se passe pas une semaine dans la ville de Douala sans qu'on enregistre des cas d'assassinat pour vol de moto et une oreille attentive tendue vers ce secteur, il se dit toujours que les auteurs de tels actes viennent toujours d'un pays voisin qui sont en nombre exponentiel dans la ville.

Comment dans un pays un migrant peut-il arriver et fondre dans la société au point d'y mener des activités commerciales et s'attaquer même aux citoyen sans la moindre traçabilité des autorités sur ce dernier ?

Nous n'avons rien contre nos frères des pays voisin mais, il est constant que toute personne étrangère qui arrive sur notre sol devrait pour le moins être enregistrer à l'effet de savoir exactement qui elle est , d'où vient-elle et que vient-elle faire .

Si elle est là pour un motif humanitaire à la suite des troubles dans son pays , le HCR avec les autorités devraient prendre des dispositions pour son transfert dans un centre pour réfugiés où il attendra la décision finale de sa demande pour pouvoir ou non être intégrer au sein de la population camerounaise .

Cette politique de non contrôle systématique des migrants au Cameroun est à l'origine de d'une insécurité criarde dans les villes camerounaise avec Douala en tête de liste .

Les gangs de moto taximen sèment d'énormes troubles dans la ville de Douala et il est difficile de déterminer les auteurs car tous prétendent être des nordistes du Cameroun.

Cette problématique est donc un magma latent parmi tant d'autres au Cameroun qui une fois en action dévastera le Cameroun tout entier si rien n'est fait.

Aux autorités laxistes d'ouvrir bien leur yeux avant qu'il ne se fasse trop tard.