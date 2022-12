Cameroun: CAD 1er - Le budget en nette croissance

Le conseil municipal qui s'est réuni le 23 décembre 2022 a adopté un budget en recettes et en dépenses à la somme de 4,080 milliards de FCFA.

" très légère hausse " . Voilà les termes de jean Jaques Lengue Malapa le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er pour décrire l'enveloppe budgétaire majorée pour l'exercice 2023. Lors du dernier conseil municipal, elle s'élève à 4,080 milliards de Fcfa soit 1,18% de hausse (environ 72 millions) par rapport à l'exercice précédent.Un budget qui se veut ambitieux et prudent selon les termes du maire. " Nous n'avons pas voulu une plus grande hausse car nous avons constaté que dans le cadre de l'exécution du budget précédent, nous avons fait face à certaine difficultés, que nous voulons éviter en 2023", a clarifié le Maire.

11 points ont ponctué la session du conseil municipal consacré au vote et à l'adoption du budget de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er. Points parmi lesquels figurait la validation du Plan Communal de Développement de la CAD 1er, d'un montant de 17 milliards de CFA, bâti autour de 420 microprojets sociaux, économiques, culturels, sportifs, écologique au profit des jeunes et des femmes de Douala 1er. Le Plan Communal de Développement de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er a été élaboré en partenariat avec le Programme national de développement participatif (Pndp). "Il va contribuer à promouvoir et à implémenter une politique de développement participatif, inclusif et intégré dans notre Arrondissement", a réagi à ce sujet Jean Jacques Lengue Malapa.

Dans sa structuration, le budget de la CAD 1er présente une enveloppe de 2,34 milliards de FCFA destinée au fonctionnement (57,45%), un montant de 1,73 milliards de FCFA de budget d'investissement (42,55%). 756,36 millions de FCFA sont destinés aux dépenses liées au personnel. Quant aux programmes opérationnels de la Mairie, ils s'articulent autour de 4 points. Celui portant sur "l'amélioration de l'offre des services sociaux de base" (Programme 1) est budgétisé à hauteur de 732,5 millions de FCFA (17,95%), le programme 2 sur "la promotion du développement économique et protection de l'environnement est fixé à un montant de 702 millions de FCFA (17,2%), le programme 3 intitulé "promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appuis à la jeunesse" dispose d'une enveloppe prévisionnelle de 193 millions de FCFA (4,73%), et le programme 4 "Gouvernance et administration locale" est arrêté à la somme de 2,45 milliards de FCFA, soit 60,1 % de l'enveloppe dédiée aux programmes.

Le Plan d'investissement annuel montre que nous allons une fois encore aménager des rues dans la ville, la briqueterie municipale qu'on construira à Mulanga, l'agrandissement des écoles publiques communales de Bali, Deido et Bonamouang et New-Deido, auront un coup d'accélérateur de leurs édifices, et le débarcadère/embarcadère d'Akwa Nord sera construit etc...", détaille le Maire de Douala 1er Qui prévoit également dans cette enveloppe, la construction d'une salle de conférence polyvalente, qui nécessitera un collectif budgétaire courant 2023. La session tenue en présence de Benjamin Mboutou, le Préfet du Wouri a connu le vote de quelques délibérations et les observations de l'autorité administrative sur la nécessité de renforcer les actions en faveur de la décentralisation, la mobilisation des ressources propres et une meilleure prise en compte des besoins des populations.

Relevons que dans le cadre de sa coopération avec l'Union Européenne la Mairie de Douala 1er a obtenu un prix dans la ville de Grenoble dans le cadre de la coopération avec la Mairie de Haskovo (Bulgarie), Saint Louis au Sénégal et Marciano en Italie. Sur 17 pays et organisations impliquées dans des programmes de coopération internationale décentralisée portant sur le développement et les villes durables.