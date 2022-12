Congo-Kinshasa: Au moins 300 enfants orphelins partagent ensemble le repas de Noël

Au moins trois cents enfants orphelins venus de différents orphelinats de la ville de Kinshasa ont été réunis ce dimanche 25 décembre à l'esplanade de l'Institut National Pilote des Sciences de Santé (INPESS) pour fêter Noel. Il s'agit du banquet de Noel organisé par la Fondation " Grâce à ma mère ", (GRAME). Outre à boire et à manger, plusieurs activités récréatives ont été organisées. Il y avait des jeux, des scénettes et un concours de musique, de danse, de poème et de récitation.

Ces enfants sont venus de douze orphelinats choisis dans tous les quatre districts de la ville province de Kinshasa.

Pour Julie N'suele, présidente de la Fondation GRAME, cette initiative vise à permettre à ces enfants vulnérables " de vivre l'ambiance de cette fête comme d'autres enfants qui fêtent en famille ".

Cette fondation a voulu ainsi redonner le sourire à ces enfants.

" Normalement en cette période des festivités notamment la fête de Noel, bien entendu, on dit que c'est la fête des enfants, nous avons choisi ce moment pour redonner le sourire aux enfants orphelins. Généralement nous sommes partis de l'idée selon laquelle nous organisons de grandes fêtes de Noel pour nos enfants en famille, mais malheureusement à ces enfants-là qui vivent dans les orphelinats, la plupart des organisations caritatives se contentent de leur apporter les vivres, mais ces enfants-là ne vivent pas l'ambiance de fête de Noel. C'est pourquoi en ce jour spécial de Noel, nous voulons fêter avec ces enfants, leur faire vivre la fête de Noel comme dans une vraie famille ", a expliqué Julie N'suele.

Très heureux d'avoir fêté Noel, ces enfants n'ont pas caché leur satisfaction.

" Je fête la Noel, ça se passe bien, je mange, je joue, je me sens comme en famille, je n'ai pas de souci. Vraiment c'est bien. Je vais dire seulement aux orphelins, il ne faut pas se soucier parce que Dieu aussi est notre parent, ne pense que comme tes parents sont morts ou tes parents t'ont abandonné, ça devient comme quelque chose que tu peux résonner à chaque moment. Comme moi aussi, je suis orpheline, mais là je me sens comme si je suis avec mes parents ", a dit une fille.

Une autre renchérit :

" Très heureuse, on a mangé, on a joué, je me sens vraiment mieux. Aux orphelins, je vais vous dire seulement d'être forts, parce que Dieu nous avait dit qu'il est le père des orphelins. Etudions aussi. Si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut avoir l'intelligence, il faut étudier. A tous les orphelins et veuves joyeux Noel ".

La fête s'est clôturée par la visite du Père Noel qui a remis des cadeaux aux enfants.