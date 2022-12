Algérie: Le 15e Festival national du Théâtre professionnel s'ouvre à Alger

ALGER — Le 15e Festival national du Théâtre professionnel (Fntp) s'est ouvert vendredi à Alger avec "Nahw En'Nour" (vers la lumière), une reprise d'un spectacle de danse chorégraphique présentée par la troupe historique du FLN en 1958.

Accueilli au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, (TNA), le 15e Fntp célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance nationale, est dédié au doyen des comédiens, membre de la troupe historique du FLN et ancien directeur du TNA, Taha El Amiri, Ahmed Stembouli de son vrai nom.

Le 15e Fntp a choisi d'ouvrir ses portes avec le spectacle, "Nahw En'Nour", un Hymne au combat libérateur de l'Algérie en guerre contre le colonialisme français, repris et mis en scène par le chorégraphe et metteur en scène Riadh Beroual.

Présenté en 1958 déjà par la troupe historique du FLN, "Nahw En'Nour "raconte en une heure de temps, la détermination des algériens à en découdre avec le colonialisme français.

Dans une nouvelle conception de mise en scène, les interventions officielles annonçant solennellement l'ouverture du 15 Fntp, ont été incluses dans le spectacle par le génie créatif de Riadh Beroual, impliquant la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji et le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, dans le contenu de la trame du spectacle.

Dans leurs différentes allocutions, Soraya Mouloudji et Mohamed Yahiaoui ont rappelé l'"importance de l'événement", soulignant qu'il était "un carrefour incontournable pour tous les artistes ".

La ministre de la Culture et des Arts a également annoncé une "dynamique théâtrale particulière pour l'année 2023 avec la production des projets de création en lien avec le 60e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance" et la finalisation de nombreux autres projets et événements.

Sur une scénographie de Zine El Abidine Khettab et une musique d'Anis Djama et Abdelkader Soufi, le spectacle, soutenu par les interventions des comédiens, Mohamed Takired et Mourad Oudjit, a connu également la présentation des membres du Jury et la montée solennelle sur les planches de Taha El Amiri, longtemps applaudi par le nombreux public présent.

Sur scène, les danseurs ont bien porté le thème de la chorégraphie, se donnant la réplique par la grâce du mouvement et la beauté du geste.

Auparavant, l'Orchestre et la Chorale de la protection civile, ont gratifié le nombreux public de passants qui s'est constitué à l'entrée du TNA, d'un florilège de chansons dans les genres, patriotique et algérois.

Treize spectacles en compétition et une trentaine d'autres en off, programmés dans les salles Ibn Khaldoun, Théâtre municipal d'Alger-Centre et Hadj-Omar au TNA, animeront jusqu'au 1 janvier 2023, le 15e Fntp qui se poursuit avec l'entrée en lice, samedi du spectacle, "Leflouka"(l'embarcation),premier à entrer en compétition, de l'association "Es'Serkha".

Des conférences, des masters-class, des spectacles de rue, sont également au programme du 15e Fntp.