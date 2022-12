Congo-Kinshasa: Un événement culturel annoncé par Catherine Kathungu Furaha.2023 - La Rumba, comme outil de la diplomatie, de la cohésion et de la paix sera célébrée

La Rumba Cha-cha, une spécialité de la Rumba Congolaise, officiellement inscrite il y a un an passé dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), sera aussi célébrée le 30 juin 2023 en République démocratique du Congo. Une annonce qui a été faite dernièrement par le ministère de la culture, arts et patrimoine à travers le discours de Mme Catherine Kathungu Furaha.

C'était en présence de personnalités des divers horizons réunies au Musée National de Kinshasa pour commémorer le premier anniversaire de cette fête historique non seulement pour les amoureux de la culture et Arts, mais aussi, pour les peuples RD. Congolais et Brazzavillois. A cette occasion, Mme la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu avait dévoilé une liste de 11 dates, accompagnées d'événements à organiser pendant 11 mois pour permettre à la République Démocratique du Congo de fêter la Rumba Congolaise dans l'agenda de 2023 en République Démocratique du Congo.

Parmi ces dates, figure aussi le 30 juin, date à laquelle le pays de Félix-Antoine Tshisekedi commémore son accession à l'indépendance. D'après Mme Catherine, cette Rumba sera célébrée sous le thème "Rumba comme outil de la diplomatie, de la cohésion et de la paix ". À cet effet, la journée sera culturellement dédiée à la chanson "Indépendance Cha-cha " et aux réflexions sur les mots codés et les textes des paroliers de la rumba afin de les mettre à l'honneur et aussi, de les doter d'une certaine dose de valeur et d'ampleur à travers le monde.

Par contre, à la date du 24 avril 2023, la célébration sera axée sous le thème : "la Rumba un jour, Rumba toujours pour célébrer le mode, et la mode du style de vie des congolais". Et, les mois de septembre et novembre seront respectivement, dédié aux nouveaux Rois de la Rumba moderne et à la rencontre des ambassadeurs de la Rumba Congolaise et ceux de celle Cubaine. Les producteurs, les mécènes, les sponsors des Caraïbes, des Antilles, des Amériques, de l'Europe se réuniront pour rapprocher ces civilisations par des actions culturelles innovantes.

Pour rappel, la Rumba Congolaise à travers ces différents textes demeure l'expression par excellence de notre passion de vivre, de notre résilience. Non seulement elle est compagne de route et de lutte de notre histoire, elle reste un moment festif et un vecteur de mobilisation des consciences populaires.